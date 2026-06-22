Argentina vs Austria: horario del segundo partido del campeón del mundo en el Mundial 2026

Argentina, vigente campeón del mundo, afronta su segundo compromiso en el Mundial 2026 con la misión de seguir consolidando su camino en la fase de grupos. Tras su debut, la Albiceleste se medirá ante Austria en un duelo clave que puede empezar a definir posiciones dentro del Grupo J. El equipo de Lionel Scaloni buscará sumar tres puntos más y acercarse a la clasificación a los octavos de final, en un torneo que exige máxima regularidad desde el inicio.

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Argentina vs Austria:¿Cuándo juegan?

La selección de Argentina jugará su segundo partido en la Copa del Mundo ante Austria, la selección considerada más fuerte de su grupo, el lunes 22 de junio a las 19:00 (hora de España). En España, se podrá disfrutar del encuentro desde las 19:00h.

Este partido se disputará en el AT&T Stadium de Dallas, una de las sedes más importantes del campeonato. Un escenario de primer nivel que promete un gran ambiente para un duelo en el que Argentina buscará imponer su jerarquía ante un rival exigente como Austria, donde cada detalle puede marcar la diferencia.

Recuerda que el Mundial 2026 se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio en 16 estadios repartidos entre Estados Unidos, Canadá y México, en una edición histórica que reunirá a las mejores selecciones del planeta. En este contexto, cada partido de la fase de grupos cobra una importancia especial, ya que marca el rumbo hacia las eliminatorias y no deja margen de error para los equipos que aspiran a llegar lejos en el torneo.

¿Cuándo vuelve a jugar Argentina?

Después del encuentro del 22 de junio ante Austria, Argentina volverá a presentarse en la tercera y última jornada de la fase de grupos, donde cerrará su participación en el Grupo J frente a Jordania el 27 de junio de 2026 a las 4:00 hora española. En caso de terminar primera del Grupo J, podría jugar su cruce en Miami. Si finaliza segunda, el destino podría ser Los Ángeles.

Será un partido decisivo para definir la clasificación a los octavos de final, ya que en esta instancia cada punto puede marcar la diferencia en la tabla. La Albiceleste llegará a ese compromiso con la posibilidad de pelear por el liderato del grupo o asegurar su pase dependiendo de los resultados previos, en un contexto donde la regularidad y la eficacia serán clave para seguir avanzando en el Mundial.

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