Última hora de los terremotos en Venezuela en directo: Exteriores sube a 27 la cifra de españoles muertos en los terremotos

A las 18:05 horas de la tarde, las 00:05 horas de esta pasada madrugada en España, se cumplió una semana del devastador doble terremoto en Venezuela. La tierra tembló y en recuerdo a todas las víctimas, el país venezolano se ha sumido en un sentido minuto de silencio.

La cifra de muertos es estremecedora, el último balance apunta a al menos 2.295 fallecidos y 11.267 heridos. Sin embargo en Venezuela no se pierde la esperanza de poder seguir rescatando vidas y por ello la presidenta encargada Delcy Rodríguez, anunció que las labores de búsqueda y rescate de supervivientes continúan. "Tenemos esperanza y fe", dijo. Rodríguez aseguró que su país vive "una de las peores tragedias naturales que haya conocido en su historia" y expresó su agradecimiento a los expertos de 31 naciones que han ido a Venezuela a "socorrer y dar vida". El despliegue de 3.000 rescatistas internacionales ha permitido salvar con vida a 12 personas que quedaron atrapadas bajo los escombros tras el doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5.

Además del número de muertos y heridos sobrecoge la cifra de personas que están sin hogar, se calcula que son hasta 12.000. Delcy Rodríguez, prometió hace dos días que antes de que finalice el año habrán nuevas viviendas para aquellos que hayan perdido sus hogares. Por su parte, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) cifró en cerca de 16.000 las personas que han debido buscar un lugar alternativo para vivir. Los equipos de rescate irán regresando a sus países y habrá una transición para empezar a recuperar los restos de los fallecidos, de lo que se encargan las autoridades venezolanas, por cuestiones de equipamiento, legales y forenses.

En cuanto a los españoles, el último balance facilitado señala que son 26 los fallecidos y 150 los desaparecidos. Según la ONU habría casi 50.000 personas que no han sido localizadas tras el doble terremoto. La presidenta encargada de Venezuela ha decretado siete días de luto nacional por las víctimas.