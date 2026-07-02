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Última hora de los terremotos en Venezuela en directo: Exteriores sube a 27 la cifra de españoles muertos en los terremotos

Sigue en directo online la última hora del doble terremoto que ha arrasado Venezuela y del que esta madrugada se ha cumplido una semana.

Imagen de la Guaira tras los terremotos de Venezuela

Última hora de los terremotos en Venezuela, en directo: Se cumple una semana de la tragedia y Delcy Rodríguez anuncia que labores de búsqueda y rescate de supervivientes continúan | Europa Press

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Miriam Vázquez | Anna Martín
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A las 18:05 horas de la tarde, las 00:05 horas de esta pasada madrugada en España, se cumplió una semana del devastador doble terremoto en Venezuela. La tierra tembló y en recuerdo a todas las víctimas, el país venezolano se ha sumido en un sentido minuto de silencio.

La cifra de muertos es estremecedora, el último balance apunta a al menos 2.295 fallecidos y 11.267 heridos. Sin embargo en Venezuela no se pierde la esperanza de poder seguir rescatando vidas y por ello la presidenta encargada Delcy Rodríguez, anunció que las labores de búsqueda y rescate de supervivientes continúan. "Tenemos esperanza y fe", dijo. Rodríguez aseguró que su país vive "una de las peores tragedias naturales que haya conocido en su historia" y expresó su agradecimiento a los expertos de 31 naciones que han ido a Venezuela a "socorrer y dar vida". El despliegue de 3.000 rescatistas internacionales ha permitido salvar con vida a 12 personas que quedaron atrapadas bajo los escombros tras el doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5.

Además del número de muertos y heridos sobrecoge la cifra de personas que están sin hogar, se calcula que son hasta 12.000. Delcy Rodríguez, prometió hace dos días que antes de que finalice el año habrán nuevas viviendas para aquellos que hayan perdido sus hogares. Por su parte, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) cifró en cerca de 16.000 las personas que han debido buscar un lugar alternativo para vivir. Los equipos de rescate irán regresando a sus países y habrá una transición para empezar a recuperar los restos de los fallecidos, de lo que se encargan las autoridades venezolanas, por cuestiones de equipamiento, legales y forenses.

En cuanto a los españoles, el último balance facilitado señala que son 26 los fallecidos y 150 los desaparecidos. Según la ONU habría casi 50.000 personas que no han sido localizadas tras el doble terremoto. La presidenta encargada de Venezuela ha decretado siete días de luto nacional por las víctimas.

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Última hora de los terremotos en Venezuela en directo | Fedecámaras coordina ayuda y prepara la reconstrucción tras los terremotos

El presidente de Fedecámaras, Felipe Capozzolo, informó que el sector empresarial venezolano trabaja en una estrategia para atender la emergencia causada por los terremotos y apoyar la futura reconstrucción de las zonas afectadas.

En una entrevista con CNN en Español, Capozzolo destacó que las empresas han colaborado desde el inicio de la contingencia con acciones de ayuda humanitaria y aseguró que el sector privado mantendrá su apoyo durante la etapa de recuperación del país.

Última hora de los terremotos en Venezuela en directo | "Lo más razonable es que no se encuentren personas con vida"

El médico coronel de la Fundación SAMU Carlos Álvarez no descarta que se produzca un milagro y aparezcan más supervivientes, pero confiesa que los más razonable es que no se encuentren personas con vida.

Última hora de los terremotos en Venezuela en directo | Llega a Madrid un nuevo vuelo con 96 españoles evacuados desde Venezuela

Un vuelo de Iberia procedente de Venezuela llegará este jueves a Madrid con 96 ciudadanos españoles evacuados tras los terremotos que afectaron al país sudamericano. En la aeronave también viajan 24 venezolanos y ocho ciudadanos de otros países europeos.

Con esta nueva operación, el número de españoles evacuados asciende a 312. Entre los pasajeros también se encuentran tres ciudadanos franceses, uno de Países Bajos, tres irlandeses, tres portugueses y uno rumano.

Última hora de los terremotos en Venezuela en directo | España envía un hospital de campaña y 50 cooperantes a Venezuela

Un avión con cerca de 50 voluntarios de la cooperación española partió este miércoles rumbo a Venezuela para instalar un hospital de campaña que reforzará la atención a los afectados por los terremotos.

El centro médico brindará atención primaria de emergencia, apoyo psicológico y servicios de cirugía y asistencia en partos, como parte de la respuesta humanitaria de España ante la crisis.

Última hora de los terremotos en Venezuela en directo | EEUU mantiene su plan para Venezuela pese a la emergencia por los terremotos

El encargado de negocios de Estados Unidos en Caracas, John Barrett, afirmó que la estrategia de Washington para Venezuela no cambiará pese a la emergencia causada por los recientes terremotos. Según explicó, el plan de tres fases impulsado por el gobierno de Donald Trump continúa vigente, mientras se mantiene el apoyo humanitario y las labores de rescate.

Barrett señaló que la prioridad actual es atender la crisis y salvar vidas, en coordinación con el Comando Sur de Estados Unidos. No obstante, indicó que, una vez superada la fase más crítica de la emergencia, se retomará la segunda etapa del plan, enfocada en la recuperación económica de Venezuela.

Última hora de los terremotos en Venezuela en directo | Más de 100 deportados de EEUU a Venezuela desaparecidos

Más de 100 migrantes venezolanos deportados desde Estados Unidos permanecen desaparecidos tras los terremotos. Los ciudadanos habían sido trasladados a un hotel para completar su proceso de registro antes de ser liberados, pero el edificio colapsó durante los sismos y quedaron atrapados.

Familiares de los desaparecidos denunciaron la falta de información clara por parte de las autoridades. Melany Toyo, quien busca a su primo Víctor Guanipa Toyo, aseguró que reciben versiones contradictorias sobre el número de supervivientes y exigió respuestas sobre el paradero de los migrantes, mientras continúan las labores de búsqueda y rescate.

Última hora de los terremotos en Venezuela en directo | El Gobierno de Venezuela cifra en más de 700.000 toneladas la ayuda humanitaria recibida

Venezuela ha recibido 707.063 toneladas de ayuda humanitaria internacional desde los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron el norte del país hace una semana, informó este miércoles el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.

Durante el balance diario sobre los daños, transmitido por Venezolana de Televisión (VTV), Rodríguez señaló que la presidenta encargada del país, Delcy Rodríguez, expresó su agradecimiento a los jefes de Estado y de Gobierno que han enviado apoyo al país. Sin embargo, no ofreció detalles sobre el tipo de recursos recibidos.

Última hora de los terremotos en Venezuela en directo | Exteriores eleva a 27 los españoles fallecidos

El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación informó este jueves que la cifra de españoles fallecidos a causa de los terremotos que sacudieron Venezuela el pasado miércoles aumentó a 27.

Según fuentes del Ministerio, una semana después de los seísmos, también se contabilizan 137 españoles desaparecidos, mientras que 11 personas han sido localizadas bajo los escombros, donde continúan las labores de rescate por parte de los equipos de emergencia.

Última hora de los terremotos en Venezuela en directo | Venezuela habilita una página web para recibir donaciones internacionales tras terremotos

El Gobierno venezolano ha habilitado una página web para recibir donaciones internacionales destinadas a las personas afectadas por los terremotos de hace una semana. Los donativos podrán realizarse a una cuenta de la CAF, el Banco de Desarrollo de América latina y el Caribe, y podrá realizarse tanto en forma monetaria como de insumos.

"¡Venezuela no está sola! tú puedes sumarte a esta iniciativa de solidaridad y acompañar estos momentos de dificultad", afirmó el canciller venezolano, Yván Gil, en un mensaje escrito en inglés en Telegram al compartir el link del portal web.

Última hora de los terremotos en Venezuela en directo | El Gobierno venezolano estima daños en viviendas y activos económicos por más de 6.700 millones de dólares

Los daños causados en viviendas y activos económicos, como vehículos, edificios o comercios tras los dos terremotos tienen una estimación preliminar de 6.700 millones de dólares, según una evaluación satelital basada en el Análisis Digital Rápido (RAPIDA) del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Un total de 80.870 familias han sido atendidas, mientras que en la zona de desastre hay 3.660 rescatistas extranjeros, 148 perros, 49 vehículos de apoyo y 26.121 efectivos venezolanos, según el Gobierno.

Última hora de los terremotos en Venezuela en directo | Delcy Rodríguez condecora a los grupos de rescate de Suiza e Italia antes de su partida de Venezuela

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, otorgó la condecoración “Héroe de Venezuela” a las brigadas de rescatistas de Suiza e Italia que se despiden del país, a una semana de los terremotos ocurridos el 24 de junio.

En un acto político realizado la noche del miércoles, Rodríguez entregó las medallas a los rescatistas de ambos países y resaltó que sí es posible la cooperación y amistad entre los pueblos.

Última hora de los terremotos en Venezuela, en directo | Cuatro agentes detenidos por cometer saqueos

Las autoridades venezolanas reportaron el arresto de cuatro agentes del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas por, presuntamente, cometer saqueos durante las labores de rescate. Los presuntos implicados "fueron separados de manera definitiva e irrevocable de sus cargos, además de iniciarse un proceso administrativo disciplinario correspondiente para su destitución inmediata".

Última hora de los terremotos en Venezuela, en directo | Fuentes del Gobierno de Trump acusan a Corina Machado de "oportunismo político grotesco"

Fuentes del Gobierno de Donald Trump han calificado de "oportunismo político grotesco" el intento de volver a Venezuela por parte de María Corina Machado, según publica el medio Axios. Funcionarios de alto nivel de la Casa Blanca expresaron su malestar por los intentos de Machado de regresar a Venezuela en el contexto de la emergencia humanitaria, señalando que sus acciones han generado "drama innecesario". Además aseguran desde Estados Unidos que no ha habido "ningún problema grande" con el reparto de ayuda humanitaria en Venezuela tras los terremotos, y aseguró que "permanece intacto" el plan político de Washington hacia Caracas.

Última hora de los terremotos en Venezuela, en directo | Siete días de luto oficial

Delcy Rodríguez, la presidenta encargada, ha decretado siete días de luto oficial por los más de 2.000 muertos. "Hoy acompañamos en el dolor a las familias que han perdido a sus seres queridos y elevamos nuestras oraciones por los heridos, las personas desaparecidas y las comunidades afectadas. En homenaje a la memoria de las víctimas, he decidido decretar duelo nacional por siete días".

Última hora de los terremotos en Venezuela, en directo | El angustioso rescate de Hernán Gil que sigue vivo bajo los escombros 7 días después

Todo el mundo está ahora pendiente del rescate de Hernán. Hernán Gil es un justiciero que quedó atrapado en la garita de vigilancia en la que trabajaba tras el doble terremoto y, siete días después sigue con vida. Su rescate está siendo angustioso y muy complicado, pero sigue en comunicación con el equipo de salvamento. Más de 50 horas lleva este equipo intentando sacarlo de debajo de los escombros, pero hay mucha carga de materiales en el sótano donde quedó atrapado, por lo que es una operación muy complicada.

Última hora de los terremotos en Venezuela, en directo

El despliegue de 3.000 rescatistas internacionales ha permitido salvar con vida a 12 personas que quedaron atrapadas bajo los escombros tras el doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5. Ahora, estos rescatistas irán regresando a sus países y habrá una transición para empezar a recuperar los restos de los fallecidos, de lo que se encargan las autoridades venezolanas, por cuestiones de equipamiento, legales y forenses.

Última hora de los terremotos en Venezuela, en directo | Más de 12.000 personas han perdido su vivienda

También preocupa la gente que ha perdido su hogar El Gobierno de Venezuela ha cifrado hoy en 12.841 las personas que han perdido su vivienda y la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, prometió hace dos días que antes de que finalice el año habrán nuevas viviendas para ellos.

Última hora de los terremotos en Venezuela, en directo| Se cumple una semana del doble terremoto de Venezuela

Buenos días y bienvenidos a una nueva jornada de información en directo sobre los terremotos que arrasaron Venezuela. A las 18:05 horas de la tarde, las 00:05 horas de esta pasada madrugada en España se cumplía una semana desde que el suelo rugió en el país y se ha rememorado con un emotivo minuto de silencio. Las cifras son estremecedoras, según las cifras oficiales los muertos son 2.295 y los heridos 11.267.En cuanto a los españoles, el último balance facilitado señala que son 26 los fallecidos y 150 los desaparecidos. Según la ONU habría casi 50.000 personas que no han sido localizadas.

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Rusia ha lanzado de madrugada un brutal ataque contra Kiev. Los bombardeos han matado, de momento a 13 personas y ha dejado a varios heridos y varios edificios residenciales afectados. Cientos de personas han pasado la noche refugiadas en el metro. Zelenski ha interrumpido una visita oficial a Irlanda para regresar al país.

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Nueva casa de los horrores en Ohio: rescatados 16 niños "en condiciones deplorables" tras pasar los últimos cuatro años encerrados

Las edades de los menores rescatados están comprendidas entre el año y los 18 años. La mayoría ha pasado los últimos 4 años encerrados en una habitación de 4 x 4 metros.

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