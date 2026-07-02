Tres meses después de su desaparición, hallan el cadáver de Cristina en un pozo de Málaga con signos de apuñalamiento y ahogamiento

Identificada como Cristina Catalá, la mujer hallada en un pozo en Rincón de la Victoria, en Málaga, tenía 35 años y llevaba desaparecida desde finales de marzo. Vecina de la capital malagueña, la Guardia Civil ha confirmado que el cadáver corresponde a ella.

La investigación, iniciada por la Policía Nacional en abril tras la denuncia de desaparición, ha concluido con el hallazgo del cuerpo. El principal sospechoso, la pareja de la víctima, ha confesado el crimen, que apunta a un nuevo caso de violencia de género.

La autopsia preliminar ha confirmado que el cuerpo presenta signos de apuñalamiento y ahogamiento. Serán los resultados definitivos los que certifiquen la causa exacta de la muerte.

Detenida la pareja de Cristina y dos personas más

Hay tres personas detenidas —dos hombres y una mujer— por su presunta implicación en los hechos. Según fuentes cercanas al caso, uno de los arrestados, de 49 años, sería la pareja sentimental de la víctima, por lo que la investigación se centra en un posible crimen machista. Los otros dos detenidos habrían colaborado presuntamente en la ocultación del cuerpo.

En la relación del presunto asesino con la víctima no constaban denuncias previas ni que hubiera ninguna medida activada en el sistema VioGén, aunque ambos estaban en el sistema por relaciones anteriores.

La Guardia Civil y la Policía Nacional continúan realizando pesquisas sobre el caso, mientras el juez ha decretado el secreto de las actuaciones, según fuentes citadas por Europa Press. Las investigaciones apuntan a una muerte violenta y el caso se investiga como un posible delito de violencia de género.

Se investiga como un posible caso de violencia machista

Desde la Unidad contra la Violencia de Género de la Subdelegación del Gobierno se están recabando datos "en relación con el asesinato por presunta violencia de género de una mujer cuyo cuerpo ha sido hallado este miércoles en Rincón de la Victoria", según ha informado el organismo a través de la red social X.

Por su parte, el subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, lamentó el hallazgo del cadáver de la mujer de 35 años, al que ha calificado como un presunto caso de violencia de género. "No podemos permitir que la violencia machista siga destrozando vidas e infligiendo tanto dolor", expresó.

De confirmarse la naturaleza machista del crimen, sería la tercera mujer asesinada por su pareja o expareja en la provincia en lo que va de año, tras los casos de Vicky en La Palmilla (Málaga capital) en junio y el de Victoria en Alhaurín el Grande en enero.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.