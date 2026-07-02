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Paro y afiliados a la Seguridad Social

El paro baja en junio en 28.739 personas y se suman 621.925 afiliados a la Seguridad Social en el primer semestre superando los 22,4 millones de ocupados

El paro baja en junio y se supera supera la cota de los 22,4 millones de ocupados tras sumarse 621.925 afiliados a la Seguridad Social en el primer semestre.

Oficina de empleo

El paro baja en junio en 28.739 personas y se suman 621.925 afiliados a la Seguridad Social en el primer semestre superando los 22,4 millones de ocupados | Europa Press

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Miriam Vázquez
Miriam Vázquez
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Desde el mes de enero de 2008 las cifras del paro no conseguían bajar la barrera de los 2,3 millones de desempleados. Los datos del paro del mes de junio indican una bajada de 28.739 personas en relación con el mes anterior. En términos interanuales, el descenso es de 113.981 personas. El total de desempleados se sitúa en 2.291.982 personas, no bajaba de los 2,3 millones desde enero del año 2008.

Si atendemos a los sectores de actividad , el mayor descenso se registra en servicios con una caída de 28.498 personas, le sigue industria con 2.829 personas y después construcción y agricultura. En el otro lado de la moneda se encuentra el colectivo de sin empleo anterior cuya cifra sube en 4.298 personas.

El paro baja en once comunidades autónomas registrándose las mayores caídas en Andalucía, Galicia y Castilla y León.

En lo que respecta a la afiliación a la Seguridad Social los datos también son buenos. España suma 621.925 afiliados en los primeros seis meses del año y supera la cota de los 22,4 millones de ocupados, en concreto 22.466.339 ocupados.

Según los datos publicados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones este dato "ha sido uno de los mejores meses de junio de la serie histórica", solo superados por los registrados en el mismo periodo de 2005 y el de 2021, en plena desescalada de la pandemia.

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