El momento en el que anuncian la muerte del padre del seleccionador de Congo en plena rueda de prensa

Sébastien Desabre, técnico de la selección de la República Democrática del Congo, vivió un doloroso día en Atlanta. Primero vio como su equipo ponía contra las cuerdas a Inglaterra, una de las grandes favoritas a ganar el Mundial 2026, hasta que apareció Harry Kane para remontar el duelo con un doblete.

Una dolorosa eliminación que precedió a una comparecencia ante los medios en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta que finalizó con su jefe de prensa comunicado la muerte de su padre.

"Queremos anunciar que el entrenador perdió a su padre. Así que nuestras más sinceras condolencias", indicaba el jefe de prensa. Unas palabras a las que respondía el propio Sébastien Desabre con un "merci (gracias)".

"Tuvieron que recurrir al mejor delantero del mundo para remontar"

Una dolorosa imagen para un Sébastien Desabre que, en esa misma rueda de prensa, destacó la actuación de sus jugadores ante Inglaterra, subrayando que tuvieron que recurrir a Harry Kane, el "mejor delantero del mundo" para remontar en el partido de los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

"Utilizamos un tercer sistema y salió bien, el 3-5-2 funcionó bastante bien, sobre todo en fase ofensiva. Creamos ocasiones que hicieron dudar a Inglaterra. Ellos tuvieron que recurrir al mejor delantero del mundo para remontar. Hicimos lo que debimos y hemos estado cerca. Esto ya es en sí una victoria", señaló el seleccionador congoleño.

"Cuando representantas a la selección de tu país tienes que dejar algo y todo el mundo ha visto hoy que el fútbol congoleño ha llegado a un buen nivel", apuntó Sébastien Desabre.

"Estamos decepcionados, porque nos marchamos de la Copa Mundial. Hemos anotado 5 y nos han metido 5, hemos disputado una buena Copa Mundial contra cuatro selecciones que (Colombia, Portugal, Uzbekistán e Inglaterra) que están mucho mas arriba en la clasificación mundial", destacó el seleccionador de la República Democrática del Congo.