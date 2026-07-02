Santi Cazorla anuncia su retirada: "Hay historias que no se cierran, se quedan para siempre"

Santi Cazorla, natural de Lugo de Llanera (Asturias), ha confirmado este miércoles su retirada del fútbol tras 23 años como profesional y convertido en la leyenda del fútbol español y un icono del Real Oviedo, el último club que ha disfrutado del genial futbolista asturiano. A sus 41 años, Cazorla, dos veces campeón de Europa (2008 y 2012) con la selección española de fútbol, lo deja.

"Pensamos que la vida da vueltas, hasta que entendemos que algunas historias no terminan, solo te devuelven al principio como un ocho. Mi historia no empezó en un gran estadio ni bajo los focos, empezó en Fonciello en un campo cualquiera, con un balón y un niño que solo quería jugar al fútbol. De allí salí, poco a poco fui haciendo mi camino", indica Cazorla en un vídeo en sus redes sociales.

"Viví cosas muy bonitas... También viví momentos difíciles que no esperaba. Pero nunca dejé de intentarlo. Y al final volví, no para cerrar nada, sino para volver a sentirlo. Para recordar por qué empecé y ahora, cuando todo se apaga y cuando las botas se cuelgan y el ruido se convierte en silencio, todo encaja. Porque el final no estaba en cualquier sitio, estaba en mi casa, en el mismo lugar donde empezó la magia. Porque hay historias que no se cierran, se quedan para siempre. Como un 8, como el infinito", concluye el mensaje del ya exfutbolista asturiano.

El Real Oviedo despide a Cazorla: "Esta siempre será su casa"

El Real Oviedo ha despedido a Santi Cazorla, al que denomina 'El mago de la sonrisa', a través de un comunicado en el que destaca "una carrera extraordinaria que le convirtió en una referencia del fútbol mundial"

"Su talento brilló en clubes como el Villarreal CF, el Recreativo de Huelva, el Málaga CF, el Arsenal FC y el Al Sadd SC, además de dejar una huella imborrable con la Selección Española, con la que conquistó dos Eurocopas y formó parte de una de las generaciones más brillantes de la historia del fútbol", recuerda el Real Oviedo.

"Sin embargo, había un sueño que permanecía pendiente: vestir la camiseta del primer equipo del Real Oviedo. El 16 de agosto de 2023, con una trayectoria repleta de éxitos y el reconocimiento de todo el mundo del fútbol, Santi decidió regresar al Club de su vida. Su vuelta fue un acto de oviedismo en estado puro. Cazorla decidió volver percibiendo el salario mínimo permitido por la competición y cedió al Club todos sus derechos de imagen. A cambio, únicamente pidió que el 10% de las ventas de su camiseta se dedicara íntegramente a la cantera del Real Oviedo, para contribuir al crecimiento de las futuras generaciones de futbolistas azules", indica el club asturiano.

"El destino quiso reservar el mejor desenlace. Tras dos temporadas defendiendo nuestro escudo, Santi Cazorla fue una pieza fundamental en la consecución del ascenso a Primera División, un logro largamente esperado por todo el oviedismo y con el que culmina el objetivo que le llevó a volver a casa. Un final a la altura de una historia que parecía escrita para acabar así. Hoy finaliza su carrera como futbolista del Real Oviedo, pero no su vínculo con el Club. Tras toda una vida dedicada al fútbol, llega el momento de detenerse, disfrutar de un merecido descanso y reflexionar sobre el siguiente paso. Cuando llegue ese momento, Santi Cazorla sabe que las puertas del Real Oviedo estarán siempre abiertas para recibirle. Porque esta siempre será su casa y el Club desea poder seguir compartiendo con Santi el futuro, desde el lugar, faceta y trabajo que él decida y le haga feliz", finaliza el comunicado del Real Oviedo.