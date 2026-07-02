Así mantienen con vida a Hernán, sepultado bajo ocho plantas derrumbadas en el doble terremoto de Venezuela

Los equipos de rescate se están dejando el alma por salvar la vida de Hernán Gil. Su historia la sigue de cerca el mundo entero. Esta madrugada, hora española, se cumplía una semana desde que el suelo rugió en Venezuela dejando caos y muerte por todo el país, pero entre tanta desolación también hay brechas de esperanza como la historia de Hernán.

Siete días después los equipos de rescate no cesan en su búsqueda de supervivientes. En un centro comercial en ruinas sigue atrapado Hernán. Está sepultado bajo ocho plantas que se derrumbaron, pero a través de un agujero Hernán mantiene la comunicación con los que se han convertido en sus ángeles de la guarda. Pero igual de importante que el apoyo emocional es el soporte alimenticio que le hacen llegar a través de una manguera. Con una jeringuilla introducen suero y agua en la manguera que llega a Hernán. Todo con tal de que pueda mantenerse hidratado, mientras encuentran la manera de poder liberarlo.

Y aunque vivencias como la de Hernán dan lugar a la esperanza, lo cierto es que las cifras son trágicas. Los muertos son 2.295 y los heridos 11.267.En cuanto a los españoles, el último balance facilitado señala que son 26 los fallecidos y 150 los desaparecidos. Según la ONU habría casi 50.000 personas que no han sido localizadas.

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