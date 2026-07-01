Wimbledon
Davidovich arrolla a Marozsan y se mete en tercera ronda de Wimbledon
El tenista malagueño pasa por encima del húngaro Fabian Marozsan (6-3, 6-0 y 6-3) y se planta en la tercera ronda de Wimbledon, donde se medirá al ganador del Fucsovics - Tien.
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Alejandro Davidovich mostró este miércoles una gran versión para apabullar a Fabian Marozsan en la segunda ronda de Wimbledon (6-3, 6-0 y 6-3). El jugador alicantino, reciente campeón en el ATP250 de Mallorca, no dio opción al tenista húngaro al que superó en apenas una hora y veinte minutos de partido. En la tercera ronda, Davidovich se medirá al ganador del Fucsovics - Tien.Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.
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