Antena 3 Noticias
Última hora
Tenis
Baloncesto
Fútbol
Motor
Ciclismo
Deportes

Wimbledon

Davidovich arrolla a Marozsan y se mete en tercera ronda de Wimbledon

El tenista malagueño pasa por encima del húngaro Fabian Marozsan (6-3, 6-0 y 6-3) y se planta en la tercera ronda de Wimbledon, donde se medirá al ganador del Fucsovics - Tien.

Davidovich ejecuta un revés cortado ante Marozsan

Davidovich ejecuta un revés cortado ante Marozsan Reuters

Publicidad

Alejandro Davidovich mostró este miércoles una gran versión para apabullar a Fabian Marozsan en la segunda ronda de Wimbledon (6-3, 6-0 y 6-3). El jugador alicantino, reciente campeón en el ATP250 de Mallorca, no dio opción al tenista húngaro al que superó en apenas una hora y veinte minutos de partido. En la tercera ronda, Davidovich se medirá al ganador del Fucsovics - Tien.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Publicidad

Deportes

Davidovich ejecuta un revés cortado ante Marozsan

Davidovich arrolla a Marozsan y se mete en tercera ronda de Wimbledon

Carlos Alcaraz, en el Palacio de los Deportes de Murcia

Jim Courier y el regreso de Alcaraz: "Nada importa a corto plazo, él puede cambiar la historia"

Nico Williams saliendo del hotel de Chattanooga para poner rumbo a Los Ángeles

España aterriza en Los Ángeles, escenario de su duelo de dieciseisavos ante Austria

Javier Aguirre, en el partido ante Ecuador
Mundial 2026

Javier Aguirre: "¿Qué me falta? Un whisky cortito con hielo..."

Celebración este martes en Ciudad de México tras el triunfo ante Ecuador en el Mundial
México

Tres muertos en las celebraciones en Ciudad de México tras el triunfo ante Ecuador en el Mundial

Mbappé, Olise, Barcola y Dembele celebran un gol ante Suecia
Mundial 2026

Francia, el terror del Mundial: exhibición ante Suecia (3-0) rumbo a octavos

Los de Deschamps trituran a Suecia con un doblete de Mbappé y una exhibición mágica de Michael Olise. Francia se medirá a Paraguay en los octavos de final del Mundial 2026.

Lamine Yamal (Barcelona) y Kylian Mbappé (Real Madrid)
LaLiga EA Sports

Ya hay fechas para los dos clásicos y los derbis de LaLiga EA Sports

El Barcelona arrancará la LaLiga EA Sports recibiendo al Athletic Club y el Real Madrid se medirá a la Real Sociedad en el Bernabéu.

Erling Haaland celebra su gol ante Costa de Marfil (1-2)

Erling Haaland acaba con Costa de Marfil (1-2) y Noruega se cita con Brasil en octavos del Mundial 2026

Jéssica Bouzas saluda a la juez de silla tras su victoria ante Anastasia Potapova

La sorprendente razón por la que Jéssica Bouzas recibió un aviso de la juez de silla

Paula Badosa, en su partido ante Emma Navarro

Paula Badosa cae en su debut en Wimbledon ante Emma Navarro

Publicidad