Davidovich arrolla a Marozsan y se mete en tercera ronda de Wimbledon

Alejandro Davidovich mostró este miércoles una gran versión para apabullar a Fabian Marozsan en la segunda ronda de Wimbledon (6-3, 6-0 y 6-3). El jugador alicantino, reciente campeón en el ATP250 de Mallorca, no dio opción al tenista húngaro al que superó en apenas una hora y veinte minutos de partido. En la tercera ronda, Davidovich se medirá al ganador del Fucsovics - Tien.