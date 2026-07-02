España vs Austria: horario, onces y donde ver el partido de dieciseisavos del Mundial 2026

Llegó la hora de la verdad para la España de Luis de la Fuente en el Mundial 2026. La selección española de futbol afronta este jueves su primera eliminatoria de la Copa del Mundo ante Austria, duelo correspondiente a los dieciseisavos de final y con un billete para los octavos de final en juego. La actual campeona de Europa ya conoce su camino para coser la segunda estrella en su camiseta, una ruta con un primer choque ante la Austria de Ralf Rangnick.

La selección austriaca selló su pase como segunda del Grupo J tras un agónico empate (3-3) contra Argelia. Una victoria (Jordania), una derrota (Argentina) y un empate (Argelia), con seis goles a favor y seis en contra son los números que presenta Austria antes de medirse a la actual campeona de Europa. Ralf Rangnick sabe que ante España deberán ajustar sus mecanismos defensivos.

"Es lógico que tengamos margen de mejora en el comportamiento defensivo de todo el equipo. Sabemos que tenemos que hacer un par de cosas mejor si queremos tener una oportunidad. Teniendo en cuenta que con España nos enfrentamos a un equipo que técnicamente es, probablemente, el mejor del mundo con la posesión del balón, sin duda tenemos que dar un paso al frente", explicó Rangnick, en declaraciones a la agencia austríaca APA.

El seleccionador de Austria podría recuperar una alineación titular similar a la del partido de la fase de grupos contra Argentina, lo que conllevaría la inclusión de Michael Gregoritsch en el centro del ataque. Florian Grillitsch cuenta con opciones para jugar en el centro del campo, donde se da por hecha la superioridad de la selección española.

Una de las grandes dudas del equipo austríaco es la posición del lateral izquierdo, donde Konrad Laimer apunta a ser el elegido para tratar de frenar a Lamine Yamal, la gran estrella del conjunto español.

Tampoco está decidida la posición de lateral izquierdo, donde el polivalente futbolista del Bayern de Múnich Konrad Laimer podría ser el encargado de frenar al extremo español Lamine Yamal.

Luis de la Fuente podría apostar por el once de la segunda jornada de la fase de grupos, el que goleó a Arabia Saudí. Unai Simón es fijo en la portería, con una defensa formada por Pedro Porro, Cubarsí, Laporte y Cucurella. La única duda en la línea defensiva es el lateral derecho, con Porro y Llorente como opciones.

Rodri, Pedri y Alex Baena se perfilan como el centro del campo titular ante Austria. Dani Olmo jugará de media punta, justo por detrás de la pareja ofensiva formada por Mikel Oyarzabal y Lamine Yamal.

Posibles onces del España - Austria

España: Unai Simón; Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodri, Pedri; Lamine Yamal, Olmo, Baena; y Oyarzabal.

Austria: A.Schlager; Posch, Danso, Alaba, Laimer; Seiwald, X.Schlager; Sabitzer, Wanner, Schmid; y Gregoritsch.

Horario y dónde ver el España vs Austria del Mundial 2026

El España vs Austria, partido de dieciseisavos de final del Mundial 2026, se jugará el jueves 2 de julio a las 21:00 horas (horario peninsular) en el SoFi Stadium de Los Ángeles, California.

El partido España - Austria se podrá seguir en directo minuto a minuto en la página web de Antena 3 Deportes, con el resultado en vivo, todos los goles y la narración del encuentro de dieciseisavos de final del Mundial 2026.