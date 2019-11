Así abandonó Robert Moreno el Wanda Metropolitano tras enterarse de que no seguirá dirigiendo a España

Era la imagen más esperada: la de Robert Moreno tras el que pudo ser su último choque como técnico de España. 'El Chiringuito' captó su salida del Wanda Metropolitano tras el 5-0 a Rumanía. Moreno no quiso hacer declaraciones y dejó una sonrisa antes de irse del estadio del Atlético de Madrid.

Robert Moreno había rehusado salir a rueda de prensa tras enterarse de que no seguía al frente de la Roja y se despidió de sus jugadores entre lágrimas; de hecho, varios futbolistas también se emocionaron.

Todo se precipitó cuando Luis Rubiales dejó la puerta abierta a su marcha, diciendo que había que "estudiar" la presencia de Robert Moreno en la Eurocopa 2020.

¿Unzué número 2?

Pese a haber sido el segundo entrenador de Luis Enrique en su primera etapa en la selección española, según 'Cope' será Juan Carlos Unzué el que acompañe a 'Lucho' en su segunda etapa en el banquillo de España.

Parece que Robert Moreno desconocía hasta anoche que no seguiría como seleccionador. Así habló antes del partido contra Rumanía: "Creo que mis opciones de seguir son 10 sobre 10. Rubiales y Molina dicen las cosas a la cara. En la vida todos los entrenadores descontamos días. Dentro de una semana, un año u ocho, yo no voy a estar. Si no pensara así no podría vivir.