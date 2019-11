La selección española goleó 5-0 a Rumanía en el último partido de la fase de clasificación para la Eurocopa 2020. Ha sido la segunda goleada de España en solo tres días, pero sin embargo fue una noche dura para el entrenador Robert Moreno.

En las horas previas al partido surgieron rumores de que la RFEF le cesará para formalizar el regreso de Luis Enrique al banquillo de España. Unas informaciones que llegaron a Moreno, a quien se vio visiblemente afectado en el Wanda Metropolitano: abandonó el estadio sin conceder la habitual rueda de prensa de después del partido.

El seleccionador nacional se despidió de los futbolistas entre lágrimas, según desvela Julio Suárez en 'El Chiringuito'. Esta noticia pilló también por sorpresa a los futbolistas, que se quedaron asombrados con las palabras del entrenador. Moreno habría decidido no comparecer ante los medios tras conocer que no seguirá dirigiendo la selección absoluta.

Jugadores también lloraron

"Pensábamos que, en caso de que volviese Luis Enrique, Robert Moreno sería el segundo entrenador. No ha sido así. Robert Moreno rompe a llorar en cuanto entra en el vestuario. Da una charla a los futbolistas, alguno de ellos muy emocionado, y se nos comunica que no va a dar rueda de prensa", contó Suárez en 'El Chiringuito'.

Parece que Moreno no estaba al tanto de este cambio de planes en la RFEF. Estas fueron las palabras del seleccionador antes del partido contra Rumanía: "Creo que mis opciones de seguir son 10 sobre 10. Rubiales y Molina dicen las cosas a la cara. En la vida todos los entrenadores descontamos días. Dentro de una semana, un año u ocho, yo no voy a estar. Si no pensara así no podría vivir. El bien de la selección es mi bien. Yo quiero entrenar aquí muchos años. Me siento respaldado por todo lo que rodea a la selección".

Y es que la vuelta de Luis Enrique parece ser un hecho. Según apuntó la cadena 'Cope', la RFEF ya ha hecho la propuesta al entrenador asturiano, que habría aceptado y sustituirá a Robert Moreno en la Eurocopa 2020.

Desde que Robert Moreno tomó posesión del cargo, Robert Moreno manifestó que se echaría a un lado si Luis Enrique decidía volver; por eso sorprende tanto su decisión de no dar anoche la rueda de prensa al enterarse de que 'Lucho' le sustituirá.

Unzué, número 2

Según apuntan diversos medios, la noticia de su no continuidad no fue del agrado del técnico. Y es que se rumorea la posibilidad de que en el regreso de Luis Enrique no tenga cabida Robert Moreno. Según apuntó también 'Cope', Juan Carlos Unzué sería el segundo de Luis Enrique en su regreso a la selección española.

Luis Enrique dejó la Selección, pasándole el testigo a su segundo, para estar al lado de su hija Xana en su enfermedad. La pequeña, tristemente, murió el pasado 29 de agosto.

Hoy comparece Luis Rubiales, presidente de la RFEF, a las 12:30 en Las Rozas presumiblemente para hacer oficial la vuelta de 'Lucho'.