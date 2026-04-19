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Muere Juha Miettinen en un terrible accidente múltiple en las 24 horas de Nürburgring

Tragedia en la carrera alemana, en la que participaba Max Verstappen. Hasta 7 coches se vieron implicados.

El piloto finland&eacute;s Juha Miettinen

El piloto finlandés Juha MiettinenRedes

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El automovilismo está de luto. Lo que debía ser una fiesta de la resistencia en las 24 Horas de Nürburgring se ha tornado en tragedia este sábado. El piloto finlandés Juha Miettinen, de 66 años, perdió la vida el sábado en un accidente mientras competía en una carrera clasificatoria tras haberse visto implicado en un accidente en el que se vieron envueltos siete vehículos.

Según ha indicado en un comunicado emitido en la madrugada de este domingo por los responsables del circuito, uno de los más emblemáticos de Alemania, "pese a la llegada inmediata de los servicios de emergencia, los médicos no pudieron salvar al piloto Juha Miettinen".

"Después de que fuera extraído del vehículo, el piloto falleció en el Centro Médico después de que resultaran vanos varios intentos de reanimarlo", indicó el comunicado. "Todos los que participan en las 24 Horas de Nürburgring están con la familia de Juha Miettinen en estos momentos de dolor", agregó la nota.

Bandera roja

La sesión apenas acumulaba 25 minutos de los 240 previstos cuando el caos se apoderó de la pista. Un durísimo impacto en el que se vieron involucrados hasta siete vehículos obligó a Dirección de Carrera a mostrar la bandera roja de inmediato. El silencio sepulcral que siguió al accidente ya vaticinaba que la situación era grave, al tiempo que las asistencias médicas se empleaban a fondo en el legendario trazado alemán.

6 hospitalizados

Otros seis pilotos fueron llevados al Centro Médico y a hospitales cercanos al circuito por precaución, indicó la nota, en la que se precisó que no se teme por la vida de estos otros pilotos que se vieron envueltos en el accidente. Por suerte, están fuera de peligro. Pese a la rapidez de los servicios de emergencia y los intensos esfuerzos de reanimación realizados en el centro médico del circuito, por desgracia nada se pudo hacer por salvar la vida de Miettinen.

El mensaje de Verstappen

El tetracampeón del mundo de la Fórmula 1, Max Verstappen, se encontraba compitiendo la carrera cuando el fatal desenlace tuvo lugar. El neerlandés se encontraba lejos de esa acción donde pudo acabar mal parado. Tras conocerse la fatídica noticia, ha mandado un mensaje de apoyo y condolencias hacia sus familiares y amigos a través de sus redes sociales: "En momentos como este recordamos lo peligroso que puede ser el automovilismo".

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