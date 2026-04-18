Copa del Rey
Atlético de Madrid - Real Sociedad en directo: Final de la Copa del Rey 2026 hoy | Resultado, resumen y goles
Atlético de Madrid y Real Sociedad se disputan en La Cartuja de Sevilla la final de la Copa del Rey. Sigue aquí en directo la previa y el partido.
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Atlético de Madrid y Real Sociedad se enfrentan hoy sábado en la final de la Copa del Rey en el Estadio de la Cartuja. Madrileños y vascos buscan el primer gran título de la temporada en un partido que enfrentan a los dos únicos supervivientes de los 116 clubes participantes en la competición copera. Simeone frente a Matarazzo, Mikel Oyarzabal frente a Julián Álvarez, Brais ante Griezman…
La Copa del Rey tendrá su colofón esta noche en Sevilla con la gran final, con Atlético de Madrid y Real Sociedad reeditando la única final que jugaron entre ambos hace 39 años. Fue en 1987 y el ganador, en la tanda de penaltis, fue el conjunto donostiarra en la final jugada en La Romareda. La Real Sociedad ha levantado la Copa del Rey en tres ocasiones (1909,1987 y 2020).
Por su parte, el Atlético de Madrid cuenta con diez títulos coperos (1960, 1961, 1965, 1972, 1976, 1985, 1991, 1992, 1996 y 2013), el último levantado hace 13 años en el Santiago Bernabéu ante el Real Madrid.
Se esperan los onces de gala por parte de Atlético de Madrid y Real Sociedad esta noche sobre el césped de La Cartuja. El conjunto colchonero, que viene de meterse en semifinales de la Champions tras eliminar al Barcelona, podría salir hoy de inicio con Musso bajo los palos; defensa para Llorente, Pubill, Le Normand o Hancko y Ruggeri.
El centro del campo rojiblanco será el formado por Giuliano, Koke o Barrios, Cardoso y Griezmann. Arriba, la dupla formada por Lookman y Julián Álvarez.
Por su parte, la Real Sociedad saldrá también con su once de gala, con dos dudas: Matarazzo tiene que decidir quién ocupa la portería entre Remiro y Marrero, y quién juega en la banda derecha, con Brais Méndez y Kubo como opciones.
El once de la Real Sociedad apunta a ser el siguiente: Remiro o Marrero; Aramburu, Caleta-Car, Jon Martín, Sergio Gómez; Carlos Soler, Beñat Turrientes; Sucic, Guedes, Brais Méndez o Kubo; y Oyarzabal.
Posibles onces del Atlético - Real Sociedad
Atlético de Madrid: Juan Musso; Llorente, Pubill, Le Normand o Hancko, Ruggeri; Giuliano, Koke o Barrios, Cardoso, Griezmann; Lookman y Julián Álvarez.
Real Sociedad: Remiro; Aramburu, Caleta-Car, Jon Martín, Sergio Gómez; Carlos Soler, Beñat Turrientes; Sucic, Guedes, Brais Méndez o Kubo; Oyarzabal.
El Atlético de Madrid ha eliminado a Atlético Baleares (2-3), Deportivo de la Coruña (0-1), Betis (0-5) y Barcelona (4-0 y 3-0) para alcanzar la gran final de la Copa del Rey.
Por su parte, la Real Sociedad ha jugado dos rondas más que el Atlético, eliminando a Negreira (0-3), Reus (0-2), Eldense (1-2), Osasuna (2-2 / 4-3 pp)Alavés (2-3) y Athletic (0-1 y 1-0).
Horario y dónde ver la final de la Copa del Rey
La final de la Copa del Rey entre Atlético de Madrid y Real Sociedad se juega hoy sábado 18 de abril a las 21:00 horas en el Estadio de la Cartuja.
El Atlético de Madrid - Real Sociedad, final de la Copa del Rey 2026, se puede seguir en directo minuto a minuto en la página web de Antena 3 Deportes, con el resultado en vivo, todos los goles y la crónica del partido.
Ambientazo en la Fan Zone rojiblanca hoy
Jokin Aperribay, con la afición de la Real
El efecto Matarazzo impulsa a la Real Sociedad
Desde la llegada del técnico estadounidense, el equipo ha ganado identidad, con un juego basado en la presión, la asociación y el colectivo, lo que le ha permitido pelear por Europa y alcanzar esta final.
Caminos opuestos hasta la final
El Atlético de Madrid ha eliminado a Atlético Baleares (2-3), Deportivo de la Coruña (0-1), Betis (0-5) y Barcelona (4-0 y 3-0) para alcanzar la gran final de la Copa del Rey.
Por su parte, la Real Sociedad ha jugado dos rondas más que el Atlético, eliminando a Negreira (0-3), Reus (0-2), Eldense (1-2), Osasuna (2-2 / 4-3 pp)Alavés (2-3) y Athletic (0-1 y 1-0).
La Real Sociedad, con más preparación y foco en la final
Mientras el Atlético competía en Europa, la Real llevaba días centrada exclusivamente en la final. Su último partido fue el empate ante el Alavés, con rotaciones pensando en esta cita.
El impulso europeo del Atlético, ¿arma de doble filo?
Los de Simeone llegan tras clasificarse para semifinales de Champions tras eliminar al Barça, un éxito que eleva la moral, pero reduce el tiempo de recuperación antes de la final.
Incautan palos de hierro, cuchillos y lanzadores de bengalas a ultras
La Policía Nacional ha identificado a 91 personas y ha intervenido una gran cantidad de objetos peligrosos en el dispositivo de seguridad desplegado por la final de la Copa del Rey entre Atlético de Madrid y Real Sociedad, que se disputa este sábado en Sevilla.
Rotaciones con la final copera en mente en ambos equipos
Matarazzo reservó a piezas clave como Oyarzabal, mientras Simeone apostó por la 'unidad B' en el Pizjuán en la última jornada de Liga. Ambos técnicos han gestionado esfuerzos pensando en el duelo decisivo.
Favoritismo rojiblanco ante una Real más fresca
El Atlético llega con el cartel de favorito por historia y nivel competitivo, aunque con mayor desgaste físico. La Real Sociedad, con más descanso, tratará de aprovechar ese factor para equilibrar la balanza.
La Cartuja, escenario fijo para coronar al campeón
El estadio sevillano vuelve a acoger la gran final del torneo más histórico del fútbol español. El Atlético aspira a conquistar su undécima Copa, mientras que la Real Sociedad quiere sumar la cuarta a su palmarés.
Atlético de Madrid - Real Sociedad en directo: Final de la Copa del Rey 2026 hoy | Resultado, resumen y goles
¡Buenas tardes y bienvenidos a la retransmisión del partido de hoy entre Atlético de Madrid y Real Sociedad en directo!
Colchoneros y txuri-urdines disputan hoy sábado la final de la Copa del Rey Mapfre 2025-2026 en La Cartuja, en un duelo en el que ambos buscan poner fin a su sequía de títulos. Los rojiblancos no levantan un trofeo desde LaLiga hace cinco temporadas, mientras que los donostiarras sueñan con repetir el éxito copero de 2021.
Sigue el Atlético de Madrid - Real Sociedad en directo online y consulta el resultado, resumen, todos los goles y la última hora del partido de hoy en vivo. ¡Gracias por acompañarnos esta tarde! La Cartuja busca un rey para su Copa.
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