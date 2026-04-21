CCOO convoca una huelga en educación infantil para mejorar salarios el 7 de mayo

El sindicato CCOO ha anunciado la convocatoria de una huelga estatal en el sector de la educación infantil de 0 a 3 años para el próximo 7 de mayo. La movilización, impulsada por las federaciones de Enseñanza y de Servicios a la Ciudadanía, tiene como objetivo reclamar mejoras en las condiciones laborales y salariales de las profesionales del sector, que representan el 97% del total.

La iniciativa forma parte de un calendario de protestas que incluye una manifestación el 23 de mayo en Madrid. Los responsables sindicales han enmarcado esta convocatoria en un contexto de conflicto creciente en el primer ciclo de Educación Infantil.

Denuncia de situación estructural

La secretaria general de la Federación de Enseñanza, Teresa Esperabé, ha advertido sobre la situación del sector: "El primer ciclo de Educación Infantil, una de las etapas educativas más relevantes de nuestro sistema educativo y que atiende a un alumnado de 468.000 niñas y niños, sufre un abandono histórico por parte de las administraciones públicas educativas y por parte de las patronales que ha ido derivando en malestar y conflicto que ha estallado en las últimas semanas".

En su intervención, Esperabé ha vinculado las condiciones laborales con la composición del sector. "Si hubiera más hombres, seguro que mejoraban los salarios. Todo lo que tiene que ver con los cuidados tiene peores condiciones laborales", ha señalado.

El sindicato ha respaldado las demandas de la Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles (PLEI), que mantiene una huelga en Madrid desde hace dos semanas, y ha confiado en que las nuevas movilizaciones marquen "un punto de inflexión".

CCOO ha denunciado que las educadoras, tanto en centros privados como en aquellos de gestión externalizada, perciben salarios cercanos al Salario Mínimo Interprofesional y afrontan jornadas de 40 horas sin contemplar el tiempode preparación de las clases.

"Además dependen de licitaciones que se basan en menor coste y no en un proyecto educativo", ha recalcado Esperabé.

Cambios normativos y propuestas

En paralelo, el Ministerio de Educación ha trasladado su intención de revisar antes del verano la normativa que regula los requisitos de los centros educativos, con el objetivo de incluir las ratios en el tramo de 0 a 3 años y reducir el número de alumnos por aula.

Desde CCOO se reclama una regulación estatal que unifique las condiciones en todas las comunidades autónomas, así como medidas como la implantación de la "pareja educativa" en las aulas y refuerzos para alumnado con necesidades específicas. Asimismo, el sindicato ha instado a las patronales a negociar un nuevo convenio que mejore los salarios y equipare las condiciones entre centros públicos y privados.

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