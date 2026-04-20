Huelga de gasolineras en España en el puente de mayo : UGT y CCOO convocan paros por el bloqueo del convenio

Los sindicatos UGT y CCOO han convocado una huelga en el sector de las estaciones de servicio para los próximos días 30 de abril y 3 de mayo en toda España, coincidiendo con el puente del Primero de Mayo, con el objetivo de desbloquear la negociación del convenio colectivo.

Según han informado ambas organizaciones, la convocatoria responde al bloqueo en las negociaciones con la patronal tras meses de contactos en los que, aseguran, se habían producido avances parciales que finalmente no se han consolidado. Los sindicatos denuncian que las empresas han dado un "paso atrás inadmisible" al retirar propuestas previas y plantear una oferta económica que califican de "regresiva".

Los paros están previstos en dos jornadas clave para la movilidad: el 30 de abril, con un paro parcial de 12.00 a 16.00 horas, coincidiendo con la operación salida del puente, y el 3 de mayo, con una huelga de 24 horas durante la operación retorno.

Reclamo de un convenio "digno"

UGT y CCOO han subrayado que el principal objetivo de la movilización es lograr un convenio colectivo que garantice salarios "justos" y condiciones laborales adecuadas para los trabajadores del sector.

En concreto, reclaman un incremento salarial mínimo del 2% anual y la implantación de una cláusula de garantía que asegure la actualización de los sueldos conforme al IPC real más un 0,5%.

Además, plantean mejoras en aspectos como la conciliación laboral, la reducción de jornada y la revisión de complementos salariales. Los sindicatos consideran que estas medidas son necesarias para evitar la pérdida de poder adquisitivo de las plantillas en un contexto de subida de precios.

Críticas a la patronal por el bloqueo de la negociación

Las organizaciones sindicales acusan a la patronal de mantener una actitud "inaceptable" en la mesa negociadora y de intentar imponer recortes encubiertos.

En su opinión, las empresas pretenden limitar la actualización salarial vinculada al IPC sin garantizar el mantenimiento del poder adquisitivo y eliminar incrementos previamente planteados.

El conflicto laboral se produce tras más de un año de negociaciones sin acuerdo, en un sector que afecta a decenas de miles de trabajadores en toda España y cuyo convenio colectivo permanece sin renovar desde finales de 2024, según señalan distintas fuentes sindicales.

Impacto en plena operación salida y retorno

La convocatoria de huelga coincide con uno de los periodos de mayor movilidad del año, lo que podría afectar al funcionamiento habitual de las estaciones de servicio durante la operación salida y retorno del puente del Primero de Mayo.

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