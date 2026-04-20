Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Economía
Vivienda
Empleo

SINDICATOS

Huelga de gasolineras en España en el puente de mayo : UGT y CCOO convocan paros por el bloqueo del convenio

UGT y CCOO denuncian el retroceso de la patronal en la negociación y reclaman subidas salariales y garantías frente al IPC.

gasolineras mas baratas_643x397

gasolineras mas baratas_643x397Economía Digital

Publicidad

Paula V. Sisó
Publicado:

Los sindicatos UGT y CCOO han convocado una huelga en el sector de las estaciones de servicio para los próximos días 30 de abril y 3 de mayo en toda España, coincidiendo con el puente del Primero de Mayo, con el objetivo de desbloquear la negociación del convenio colectivo.

Según han informado ambas organizaciones, la convocatoria responde al bloqueo en las negociaciones con la patronal tras meses de contactos en los que, aseguran, se habían producido avances parciales que finalmente no se han consolidado. Los sindicatos denuncian que las empresas han dado un "paso atrás inadmisible" al retirar propuestas previas y plantear una oferta económica que califican de "regresiva".

Los paros están previstos en dos jornadas clave para la movilidad: el 30 de abril, con un paro parcial de 12.00 a 16.00 horas, coincidiendo con la operación salida del puente, y el 3 de mayo, con una huelga de 24 horas durante la operación retorno.

Reclamo de un convenio "digno"

UGT y CCOO han subrayado que el principal objetivo de la movilización es lograr un convenio colectivo que garantice salarios "justos" y condiciones laborales adecuadas para los trabajadores del sector.

En concreto, reclaman un incremento salarial mínimo del 2% anual y la implantación de una cláusula de garantía que asegure la actualización de los sueldos conforme al IPC real más un 0,5%.

Además, plantean mejoras en aspectos como la conciliación laboral, la reducción de jornada y la revisión de complementos salariales. Los sindicatos consideran que estas medidas son necesarias para evitar la pérdida de poder adquisitivo de las plantillas en un contexto de subida de precios.

Críticas a la patronal por el bloqueo de la negociación

Las organizaciones sindicales acusan a la patronal de mantener una actitud "inaceptable" en la mesa negociadora y de intentar imponer recortes encubiertos.

En su opinión, las empresas pretenden limitar la actualización salarial vinculada al IPC sin garantizar el mantenimiento del poder adquisitivo y eliminar incrementos previamente planteados.

El conflicto laboral se produce tras más de un año de negociaciones sin acuerdo, en un sector que afecta a decenas de miles de trabajadores en toda España y cuyo convenio colectivo permanece sin renovar desde finales de 2024, según señalan distintas fuentes sindicales.

Impacto en plena operación salida y retorno

La convocatoria de huelga coincide con uno de los periodos de mayor movilidad del año, lo que podría afectar al funcionamiento habitual de las estaciones de servicio durante la operación salida y retorno del puente del Primero de Mayo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Portugal llena el depósito en España: hasta 30 euros de ahorro en apenas tres minutos de frontera

Portugal llena el depósito en España: hasta 30 euros de ahorro en apenas tres minutos de frontera

Publicidad

Economía

Andrés tarda una hora en presentar su solicitud de regularización en una oficina de Correos de Madrid con nula afluencia

Los sindicatos piden refuerzos para atender la regularización de migrantes: "Faltan medios"

gasolineras mas baratas_643x397

Huelga de gasolineras en España en el puente de mayo : UGT y CCOO convocan paros por el bloqueo del convenio

Subsidio mayores 52 años

El SEPE confirma que los años de estos profesionales también cuentan para acceder al subsidio para mayores de 52 años

Imagen de archivo de la Feria de Abril de 2026.
FERIA SEVILLA

Más cara, con menos manos y con el transporte al límite: así llega la Feria de Abril

Teletrabajo
GUERRA IRÁN

Las medidas que plantea la Unión Europea para hacer frente a la crisis energética por la guerra en Irán

600 euros por una habitación de alquiler: la realidad de muchos jóvenes en España
CRISIS VIVIENDA

600 euros por una habitación de alquiler: la realidad de muchos jóvenes en España

Barcelona es la ciudad más cara en el precio de alquiler por habitaciones y le siguen otras capitales como Madrid o Palma

Estación de Atocha
RENFE

Se reanuda la alta velocidad Madrid – Barcelona, tras un arrollamiento en Alcalá de Henares

Renfe ha autorizado la reanudación de la circulación por ambas vías en Alcalá de Henares, y los trenes de alta velocidad han comenzado a recuperar su frecuencia "progresivamente".

Portugal llena el depósito en España: hasta 30 euros de ahorro en apenas tres minutos de frontera

Portugal llena el depósito en España: hasta 30 euros de ahorro en apenas tres minutos de frontera

Albañil imagen de archivo

Autónomos al límite: suben los costes, crece el rechazo a las ayudas y aumenta la incertidumbre

Descubre por qué los precios suben pero no bajan cuando la economía se estabiliza

Descubre por qué los precios suben pero no bajan cuando la economía se estabiliza

Publicidad