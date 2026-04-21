Julen Guerrero rompe su silencio tras la muerte de su mujer: "Cada gesto, cada palabra y cada abrazo nos ha ayudado"

Días después de trascender la triste y dolorosa noticia de la muerte de Elsa Landabaso, esposa de Julen Guerrero, la leyenda del Athletic ha agradecido las muestras de apoyo y cariño recibidas, admitiendo que "nos faltan palabras para expresar lo que han significado para nosotros vuestros mensajes, vuestro apoyo constante y todo el cariño que nos habéis hecho llegar en estos momentos tan difíciles".

El exfutbolita de 52 años, natural de Portugalete y leyenda del Athletic Club, ha agradecido de corazón "todas las muestras de cariño que hemos recibido desde que conocimos la triste noticia", acaecida el pasado 16 de abril.

"Cada gesto, cada palabra y cada abrazo nos ha ayudado a sentirnos acompañados y a recordar, una vez más, lo mucho que Elsa significa para todos", indica Julen Guerrero.

Elsa Landabaso y Julen Guerrero se casaron en Derio en el año 2000 y tuvieron dos hijos, Karla y Julen Jon, este último actualmente en el Getafe B tras formarse en las canteras del Alavés y del Real Madrid.

Mensaje de Julen Guerrero en su cuenta de Instagram | IG: Julen Guerrero

Mensaje íntegro de Julen Guerrero

En nombre de la familia, amigos, allegados de Elsa, y en el mío propio, queremos agradeceros de corazón todas las muestras de cariño que hemos recibido desde que conocimos la triste noticia.

Nos faltan palabras para expresar lo que han significado para nosotros vuestros mensajes, vuestro apoyo constante y todo el cariño que nos habéis hecho llegar en estos momentos tan difíciles.

Cada gesto, cada palabra y cada abrazo nos ha ayudado a sentirnos acompañados y a recordar, una vez más, lo mucho que Elsa significa para todos.

Gracias por estar, por vuestra cercanía y por tanto cariño.

Un fuerte abrazo, Julen Guerrero ❤️