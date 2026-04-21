Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Economía
Vivienda
Empleo

Vivienda

Las claves del Plan estatal de Vivienda: alquiler de viviendas vacías, ayudas a la rehabilitación o compras en zonas rurales

El nuevo programa estatal aumenta la financiación y prioriza rehabilitación y acceso para jóvenes.

Bloques de viviendas

Bloques de viviendasEuropa Press

Publicidad

El Gobierno prevé aprobar el próximo martes un nuevo Plan Estatal de Vivienda que marcará la política pública en este ámbito hasta 2030. El programa contará con una dotación de hasta 7.000 millones de euros, una cifra que triplica la del plan anterior, y que se distribuirá entre el Estado y las comunidades autónomas, con un reparto del 60% y el 40%, respectivamente.

Este instrumento servirá como base para que las autonomías desarrollen sus propias convocatorias, una vez firmados los acuerdos correspondientes con el Ejecutivo central. La financiación estará vinculada a esa colaboración, lo que sitúa a los gobiernos regionales como responsables directos de la gestión de las ayudas.

Una de las líneas principales del plan se centra en la rehabilitación del parque de viviendas. Las ayudas podrán alcanzar hasta 20.500 euros por inmueble, en función del ahorro energético, el tamaño de la vivienda y el coste de las obras. Estas subvenciones serán compatibles con otras actuaciones, como intervenciones estructurales, con hasta 8.000 euros, o mejoras en accesibilidad, que podrán llegar a 13.000 euros.

En determinados casos, como edificios protegidos o ubicados en cascos históricos, las ayudas adicionales podrán alcanzar los 30.000 euros. El objetivo es fomentar la mejora de la eficiencia energética y la conservación del patrimonio inmobiliario.

Viviendas vacías

El plan también incorpora medidas para incrementar la oferta de vivienda disponible. Entre ellas, se incluye una ayuda de hasta 35.000 euros para rehabilitar inmuebles vacíos con la condición de destinarlos al alquiler asequible durante al menos cinco años. Otra opción contempla la cesión temporal de la gestión, con financiación de hasta 12.000 euros para adecuación y 18.000 euros adicionales para garantizar su devolución en buen estado.

Asimismo, el Ejecutivo destinará el 40% del presupuesto a ampliar el parque público de vivienda. Dentro de esta línea, se contemplan ayudas de hasta 85.000 euros para la promoción de viviendasprotegidas en municipios pequeños, junto con incentivos para el desarrollo de proyectos destinados al alquiler social y la urbanización de suelo.

Apoyo a jóvenes y control del sistema

El programa incluye también medidas dirigidas a facilitar la emancipación juvenil. Los menores de 35 años podrán acceder a ayudas de hasta 15.000 euros para la compra o construcción de su primera vivienda en municipios de hasta 20.000 habitantes. A ello se suma la ampliación del Bono Alquiler, que alcanzará los 300 euros mensuales durante un máximo de cuatro años, así como nuevas fórmulas de acceso a vivienda protegida con opción a compra.

En paralelo, el plan incorporará mecanismos de control para garantizar la transparencia. La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha explicado que se incluirá una "cláusula antifraude" tras casos recientes en promociones públicas. "No se va a financiar ni una sola promoción en la que no se garanticen registros conforme a criterios de transparencia objetivos", ha señalado.

Rodríguez ha añadido que el sistema deberá contar con "registro público de demandantes de vivienda, canales de adjudicación y sorteos ante notario", con el objetivo de evitar irregularidades en la asignación de viviendas protegidas.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Portugal llena el depósito en España: hasta 30 euros de ahorro en apenas tres minutos de frontera

Portugal llena el depósito en España: hasta 30 euros de ahorro en apenas tres minutos de frontera

Publicidad

Economía

Bloques de viviendas

Las claves del Plan estatal de Vivienda: alquiler de viviendas vacías, ayudas a la rehabilitación o compras en zonas rurales

Deducciones de la Declaración de la Renta

Qué son las deducciones y cómo te afectan en la Declaración de la Renta 2025 - 2026

Feria Formación Personal

La Feria de Formación Profesional 2026 llega a España para ayudarte a elegir tu futuro

Reservas de petróleo en España
Crisis energética

España tiene reservas de petróleo para 92 días más

Andrés tarda una hora en presentar su solicitud de regularización en una oficina de Correos de Madrid con nula afluencia
Regularización migratoria

Los sindicatos piden refuerzos para atender la regularización de migrantes: "Faltan medios"

gasolineras mas baratas_643x397
SINDICATOS

Huelga de gasolineras en España en el puente de mayo : UGT y CCOO convocan paros por el bloqueo del convenio

UGT y CCOO denuncian el retroceso de la patronal en la negociación y reclaman subidas salariales y garantías frente al IPC.

Subsidio mayores 52 años
Subsidios

El SEPE confirma que los años de estos profesionales también cuentan para acceder al subsidio para mayores de 52 años

La normativa actual confirma que el tiempo trabajado de estos profesionales puede sumarse como período cotizado, incluso aunque no aparezca en la vida laboral. Una decisión importante para quienes se encuentran en la recta final de su carrera profesional y tienen dificultades para reincorporarse al mercado laboral

Imagen de archivo de la Feria de Abril de 2026.

Más cara, con menos manos y con el transporte al límite: así llega la Feria de Abril

Teletrabajo

Las medidas que plantea la Unión Europea para hacer frente a la crisis energética por la guerra en Irán

600 euros por una habitación de alquiler: la realidad de muchos jóvenes en España

600 euros por una habitación de alquiler: la realidad de muchos jóvenes en España

Publicidad