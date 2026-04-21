Las claves del Plan estatal de Vivienda: alquiler de viviendas vacías, ayudas a la rehabilitación o compras en zonas rurales

El Gobierno prevé aprobar el próximo martes un nuevo Plan Estatal de Vivienda que marcará la política pública en este ámbito hasta 2030. El programa contará con una dotación de hasta 7.000 millones de euros, una cifra que triplica la del plan anterior, y que se distribuirá entre el Estado y las comunidades autónomas, con un reparto del 60% y el 40%, respectivamente.

Este instrumento servirá como base para que las autonomías desarrollen sus propias convocatorias, una vez firmados los acuerdos correspondientes con el Ejecutivo central. La financiación estará vinculada a esa colaboración, lo que sitúa a los gobiernos regionales como responsables directos de la gestión de las ayudas.

Una de las líneas principales del plan se centra en la rehabilitación del parque de viviendas. Las ayudas podrán alcanzar hasta 20.500 euros por inmueble, en función del ahorro energético, el tamaño de la vivienda y el coste de las obras. Estas subvenciones serán compatibles con otras actuaciones, como intervenciones estructurales, con hasta 8.000 euros, o mejoras en accesibilidad, que podrán llegar a 13.000 euros.

En determinados casos, como edificios protegidos o ubicados en cascos históricos, las ayudas adicionales podrán alcanzar los 30.000 euros. El objetivo es fomentar la mejora de la eficiencia energética y la conservación del patrimonio inmobiliario.

Viviendas vacías

El plan también incorpora medidas para incrementar la oferta de vivienda disponible. Entre ellas, se incluye una ayuda de hasta 35.000 euros para rehabilitar inmuebles vacíos con la condición de destinarlos al alquiler asequible durante al menos cinco años. Otra opción contempla la cesión temporal de la gestión, con financiación de hasta 12.000 euros para adecuación y 18.000 euros adicionales para garantizar su devolución en buen estado.

Asimismo, el Ejecutivo destinará el 40% del presupuesto a ampliar el parque público de vivienda. Dentro de esta línea, se contemplan ayudas de hasta 85.000 euros para la promoción de viviendasprotegidas en municipios pequeños, junto con incentivos para el desarrollo de proyectos destinados al alquiler social y la urbanización de suelo.

Apoyo a jóvenes y control del sistema

El programa incluye también medidas dirigidas a facilitar la emancipación juvenil. Los menores de 35 años podrán acceder a ayudas de hasta 15.000 euros para la compra o construcción de su primera vivienda en municipios de hasta 20.000 habitantes. A ello se suma la ampliación del Bono Alquiler, que alcanzará los 300 euros mensuales durante un máximo de cuatro años, así como nuevas fórmulas de acceso a vivienda protegida con opción a compra.

En paralelo, el plan incorporará mecanismos de control para garantizar la transparencia. La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha explicado que se incluirá una "cláusula antifraude" tras casos recientes en promociones públicas. "No se va a financiar ni una sola promoción en la que no se garanticen registros conforme a criterios de transparencia objetivos", ha señalado.

Rodríguez ha añadido que el sistema deberá contar con "registro público de demandantes de vivienda, canales de adjudicación y sorteos ante notario", con el objetivo de evitar irregularidades en la asignación de viviendas protegidas.

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