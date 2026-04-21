El 'alumbrao' inaugura la Feria de Abril con una portada que conmemora la boda de Carlos V con Isabel de Portugal

Sevilla arranca una semana intensa. La Feria de Abril de 2026 quedó inaugurada con el tradicional 'alumbrao' de una ciudad efímera que se levanta junto a Los Remedios y que este año conforman 1.040 casetas. El espectáculo de luces lo forman más de 28.000 bombillas leds y este año se inspira en el Consulado de Portugal y en el cenador de Carlos V del Alcázar para conmemorar la boda del monarca con Isabel de Portugal hace justo 500 años en la ciudad.

Por delante, toda una semana en la que el recinto ferial se llenará de color, de sevillanas y mucho ambiente. Los farolillos, el cante y baile por sevillanas, la gastronomía local, los trajes de flamenca y los paseos de caballos serán los auténticos protagonistas. La medianoche del próximo domingo se despedirá la actual edición con los tradicionales, también, fuegos artificiales.

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