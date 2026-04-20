El juicio del 'caso kitchen' sirve los platos fuertes esta semana con las declaraciones de Luis Bárcenas y Mariano Rajoy, entre otras

Llegan los platos fuertes en el juicio de la 'operación Kitchen'. Esta semana la Audiencia Nacional acoge las testificales del expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, el extesorero del PP Luis Bárcenas; su esposa, Rosalía Iglesias, o la ex secretaria general de los 'populares y exministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, entre otros.

Para abrir boca los primeros testimonios que están previstos son los del matrimonio Bárcenas que ejercen de acusación en el juicio sobre el presunto operativo parapolicial orquestado por el Ministerio del Interior del Gobierno de Rajoy para robar información sensible al extesorero.

Tanto Luis Bárcenas como su esposa Rosalía Iglesias están condenados en el 'caso Gürtell' y ahora mismo están en libertad condicional.

La declaración de Mariano Rajoy está prevista para este jueves en calidad de testigo. También ese día se cuenta con el testimonio del sucesor de Jorge Fernández Díaz al frente del Ministerio del Interior, Ignacio Zoilo.

María Dolores de Cospedal y su exmarido comenzaron la causa como imputados, pero finalmente se archivó para ellos.

En las últimas sesiones del juicio puso bajo la lupa a Mariano Rajoy después de que el responsable de la investigación policial ratificase ante el tribunal de la AN que la presunta trama se refería a él como 'El Asturiano' o 'El Barbas'.

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