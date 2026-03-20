Luka Doncic destroza a los Heat anotando 60 puntos con Alcaraz en la grada

Luka Doncic destrozó este jueves a los Miami Heat (126-134), anotando 60 puntos e igualando su segunda mejor anotación en la NBA. Una actuación histórica ante la mirada de Carlos Alcaraz, presente en el Kaseya Center antes de debutar en el Miami Open ante Joao Fonseca.

"Estaba cansado, pero eso muestra lo que es el equipo. Sufrimos en la primera mitad, pero volvimos. Esto dice mucho de este equipo. Mis triples están saliendo bien, intento leer el partido", afirmó Doncic al acabar el partido de Miami. Los Lakers suman ocho triunfos consecutivos y ocupan la tercera plaza en el Oeste, detrás de unos San Antonio Spurs que sumaron un sufrido triunfo 101-100 contra los Phoenix Suns.

Luka Doncic fue secundado por LeBron James, autor de 19 puntos, 15 rebotes y 10 asistencias, en un partido en el que igualó el récord de 1.611 partidos de Robert Parish en la NBA.

Doncic igualó los 60 puntos anotados en diciembre de 2022 con la camiseta de los Dallas Mavericks contra los New York Knicks y se quedó a trece de su récord absoluto, 73. El esloveno logró esa marca el 26 de enero de 2024 en un partido de los Mavericks contra los Hawks.

"Fue una actuación de superhéroe"

Doncic conectó 18 de sus 30 tiros de campo y contó con el apoyo de LeBron James, que selló un triple doble de 19 puntos, 15 rebotes y 10 asistencias en la noche en la que igualó el récord de 1.611 partidos de Robert Parish en la NBA. Los Lakers ocupan la tercera plaza en el Oeste, detrás de unos San Antonio Spurs que sumaron un sufrido triunfo 101-100 contra los Phoenix Suns.

"Fue una actuación de superhéroe", aseguró JJ Redick en rueda de prensa. "Hizo grandes tiros, tiros complicados. Cuando coge ritmo de esa manera, dejas que haga lo que quiera. Sus compañeros lo vieron también", señaló el técnico de los Lakers.

El partido entre los Heat y los Lakers contó con la presencia de Carlos Alcaraz, presente en el Kaseya Center, justo antes de su debut en el Miami Open ante el brasileño Joao Fonseca.