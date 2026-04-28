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Muere Moncho Monsalve, exjugador del Real Madrid e histórico entrenador de baloncesto

El exdeportista, con una larga trayectoria en los banquillos, ha fallecido a los 81 años. Con los blancos conquistó tres Copas de Europa y tres ligas.

Moncho Monsalve entrenando a Brasil en 2009

Moncho Monsalve entrenando a Brasil en 2009EFE

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Moncho Monsalve, exjugador y exentrenador de baloncesto, ha fallecido este martes a los 81 años. Así lo ha confirmado la Asociación de Jugadores del Real Madrid, club con el que conquistó tres Copas de Europa y tres ligas.

Como jugador, Monsalve también fue internacional con la selección española en 61 ocasiones. Disputó los Europeos de Polonia 1963, URSS 1965 y Finlandia 1967, además del Mundial de Chile 1966, antes de retirarse en 1972.

Tras colgar las botas, inició una extensa trayectoria como entrenador en la que dirigió a equipos como el FC Barcelona, Cantabria Lobos, Zaragoza, CB Murcia o Oximesa Granada, entre otros.

Campeón de América con Brasil

A nivel internacional, estuvo al frente de selecciones como Marruecos, República Dominicana o Brasil. Con esta última logró el oro en el Torneo de las Américas de 2009, clasificando al equipo para el Mundial de Turquía 2010.

En reconocimiento a su trayectoria, en 2024 ingresó en el Salón de la Fama del baloncesto español en la categoría de entrenadores, en su cuarta edición.

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