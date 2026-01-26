La reaparición de Gregg Popovich conmociona a la NBA: "Es muy duro ver esto"

Es una de esas imágenes difíciles de procesar para cualquier amante del baloncesto. Gregg Popovich, una de las voces más respetadas de los banquillos durante décadas, ha reaparecido en público. Y la reacción del mundo del deporte ha sido unánime: conmoción y tristeza. Su reaparición ha sido un recordatorio tan emotivo como doloroso del paso del tiempo, incluso para quienes parecían eternos.

Tras meses alejado de los focos por los problemas de salud que forzaron su salida del banquillo de los San Antonio Spurs, la leyenda de 76 años reapareció en un encuentro de la G League disputado en Austin. Lo que debía ser una visita simbólica se convirtió en un duro golpe de realidad para muchos hinchas.

Presidente de operaciones

El H-E-B Center de Cedar Park se puso en pie para ovacionar a Popovich, ahora en un rol de oficina como presidente de operaciones de baloncesto de la franquicia tras el ictus sufrido en noviembre de 2024, cruzó la pista para saludar a jóvenes jugadores y miembros del staff.

Sin embargo, las imágenes que han circulado en redes sociales muestran una escena difícil de asimilar. Asistido por un bastón y apoyado por personal del club, el legendario técnico avanzaba con evidente dificultad. Sonrió, saludó y agradeció el cariño, dejando claro que su carisma sigue intacto, pero su fragilidad física ha impactado profundamente a la comunidad NBA.

Las reacciones no se hicieron esperar. "Es muy duro ver esto. Uno de los mejores entrenadores y personas", escribía un aficionado en Instagram. "Me pone triste. Me alegra verlo ahí, pero me da pena", señalaba otro. "Como aficionado de los Spurs, me duele ver esto", añadía un seguidor, mientras otro resumía el sentir general: "Me rompe el corazón".

Sufrió un ictus

Popovich sufrió un derrame cerebral leve el 2 de noviembre de 2024, antes de un partido contra los Minnesota Timberwolves en el Frost Bank Center. Aunque en un primer momento se habló de una recuperación completa, el problema de salud le mantuvo alejado del banquillo durante toda la temporada 2024-25.

Ante esa situación, Mitch Johnson asumió el cargo de entrenador interino y, finalmente, en mayo de 2025, Popovich dejó oficialmente su puesto como entrenador jefe de los Spurs, poniendo fin a una de las carreras más largas y exitosas de la historia de la NBA.

El técnico sigue en proceso de recuperación y ha realizado apariciones públicas muy puntuales, siempre arropado por la organización.

Historia del baloncesto

Gregg Popovich forma parte de la historia viva del baloncesto. Llegó a los Spurs en 1988 como entrenador asistente y asumió el cargo de primer entrenador en la temporada 1996-97. Durante 29 campañas al frente del equipo, lideró a San Antonio a cinco campeonatos de la NBA y se consolidó como una referencia absoluta dentro y fuera de la pista.

