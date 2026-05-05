Muere José 'Piculín' Ortiz, leyenda del baloncesto puertorriqueño que jugó en Real Madrid y Barça

El exjugador puertorriqueño José 'Piculín' Ortiz, miembro del Salón de la Fama del Baloncesto Internacional, falleció en la madrugada de este martes a los 62 años tras una larga lucha contra el cáncer colorrectal, según confirmaron fuentes deportivas.

Participó en 4 Juegos Olímpicos

Ortiz, que participó en cuatro Juegos Olímpicos (Seúl 1988, Barcelona 1992, Atlanta 1996 y Atenas 2004), murió en San Juan (Puerto Rico), donde permanecía ingresado desde el pasado 1 de mayo en el Hospital Ashford.

La Federación de Baloncesto de Puerto Rico informó en un comunicado que el exjugador estuvo acompañado en todo momento por su esposa, Sylvia Ríos, su hija Neira y otros familiares.

Dos años en los Utah Jazz

Nacido en Aibonito en 1963, 'Piculín' dio el salto a la NBA tras ser elegido en el puesto 15 del draft de 1987 por los Utah Jazz, equipo con el que jugó dos temporadas (1988-1989 y 1989-1990).

Huella en la ACB

También dejó una huella destacada en el baloncesto europeo, especialmente en la Liga ACB, donde defendió las camisetas del CAI Zaragoza, Real Madrid, FC Barcelona, Andorra y Unicaja Málaga. Con el conjunto azulgrana conquistó la Copa del Rey y fue subcampeón de la Copa de Europa.

Su carrera internacional incluyó etapas en Grecia, en equipos como Gymastikos Larissas, Iraklis Creta y Aris Tesalónica, con el que ganó la Copa Korac, además de su paso por el baloncesto venezolano con Guaiqueríes en 1997.

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