Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Deportes
Baloncesto
Fútbol
Motor
Tenis

Baloncesto

Muere José 'Piculín' Ortiz, leyenda del baloncesto puertorriqueño que jugó en Real Madrid y Barça

El exjugador ha fallecido a los 62 años tras una larga lucha contra el cáncer colorrectal.

Jos&eacute; 'Piculin' Ortiz (d)

José 'Piculin' Ortiz (d)EFE

Publicidad

El exjugador puertorriqueño José 'Piculín' Ortiz, miembro del Salón de la Fama del Baloncesto Internacional, falleció en la madrugada de este martes a los 62 años tras una larga lucha contra el cáncer colorrectal, según confirmaron fuentes deportivas.

Participó en 4 Juegos Olímpicos

Ortiz, que participó en cuatro Juegos Olímpicos (Seúl 1988, Barcelona 1992, Atlanta 1996 y Atenas 2004), murió en San Juan (Puerto Rico), donde permanecía ingresado desde el pasado 1 de mayo en el Hospital Ashford.

La Federación de Baloncesto de Puerto Rico informó en un comunicado que el exjugador estuvo acompañado en todo momento por su esposa, Sylvia Ríos, su hija Neira y otros familiares.

Dos años en los Utah Jazz

Nacido en Aibonito en 1963, 'Piculín' dio el salto a la NBA tras ser elegido en el puesto 15 del draft de 1987 por los Utah Jazz, equipo con el que jugó dos temporadas (1988-1989 y 1989-1990).

Huella en la ACB

También dejó una huella destacada en el baloncesto europeo, especialmente en la Liga ACB, donde defendió las camisetas del CAI Zaragoza, Real Madrid, FC Barcelona, Andorra y Unicaja Málaga. Con el conjunto azulgrana conquistó la Copa del Rey y fue subcampeón de la Copa de Europa.

Su carrera internacional incluyó etapas en Grecia, en equipos como Gymastikos Larissas, Iraklis Creta y Aris Tesalónica, con el que ganó la Copa Korac, además de su paso por el baloncesto venezolano con Guaiqueríes en 1997.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

El Rayo se acerca al sueño de la Conference con la bandera de Palestina y una 'vida pirata' histórica

La bandera de Palestina y una 'vida pirata' histórica: la victoria ante el Estrasburgo hace soñar al Rayo

Publicidad

Deportes

Ángel Mateos, portero con 70 años

Juega con 70 años un partido oficial de Tercera Federación en Asturias

Mbappé se lamenta tras una jugada ante el Betis

Mbappé se defiende: "Parte de las críticas parten de una excesiva interpretación que no se corresponde con la realidad"

José 'Piculin' Ortiz (d)

Muere José 'Piculín' Ortiz, leyenda del baloncesto puertorriqueño que jugó en Real Madrid y Barça

El entrenador alemán Edin Terzic
Athletic Club

Edin Terzic, nuevo entrenador por el Athletic Club para las dos próximas temporadas

Toni Nadal, entrenador de tenis
Toni Nadal

Toni Nadal pide una revolución en el tenis: "Hay que jugar con una raqueta más pequeña"

Lindsey Vonn en la Met Gala
Esquí

Lindsey Vonn reaparece en la Met Gala: "Mejor que estar en silla de ruedas"

La esquiadora estadounidense se quita las muletas en su primera alfombra roja desde su terrible accidente en los Juegos Olímpicos.

Alexia Putellas celebra su gol al Bayern Múnich F en Champions
La Liga F

El Gobierno cambia La Quiniela para siempre con la inclusión del fútbol femenino

La Liga F entra en La Quiniela con cuatro partidos femeninos cada jornada: "Es una apuesta por la igualdad dentro y fuera del campo", celebra Pedro Sánchez.

Gianinna Maradona durante el juicio por la muerte de su padre

La hija de Maradona denuncia un plan para acabar con su padre: "Lo querían matar"

Declan Rice y Julián Álvarez, cara a cara

Arsenal - Atlético de Madrid: Horario, posibles onces y dónde ver la semifinal de la Champions League en directo

Jannik Sinner, con los trofeos de Montecarlo y Madrid

Jannik Sinner, a mitad de camino de un récord único sobre tierra batida de Rafa Nadal

Publicidad