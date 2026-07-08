Sadakat humilla a Alya delante de su madre: “¿quién querría casarse con ella?”

Fina se ha sorprendido al abrir el colgante de Alya y ver que solo había una foto de su hijo. Asombrada por no ver una foto de Cihan le ha preguntado inmediatamente: “¿Por qué no llevas una foto suya? ¿Estáis enfadados?”. Alya muy ofendida le ha pedido que no se meta en sus asuntos

Sadakat que estaba escuchando la conversación, no ha podido evitar entrometerse como de costumbre. La matriarca le ha confesado a Fina que el matrimonio de Alya con Cihan fue “por obligación”.

“Mi hijo solo se casó con tu hija porque fue la última voluntad de Boran. ¿Quién querría casarse con ella?”, ha asegurado rotundamente Sadakat. Boran le pidió a su hermano le pidió que se casara con ella para proteger a la familia. Fina que no daba crédito a lo que estaba escuchando, ha tardado unos segundos en reaccionar: “Alya, ¿eso es verdad?”.

Alya completamente llena de rabia ha estallado confesándolo ella misma: “¡Sí, es verdad! Nuestro matrimonio es una farsa, es cierto”.

Sadakat que no había tenido suficiente, ha rematado la conversación preguntándole a Fina: “¿Tú crees que mi hijo se enamoraría con la mujer de su hermano? Él nunca haría algo así”.

Cihan ha echado a su madre del sitio dejando a Fina sin palabras con lo que acababa de descubrir.

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