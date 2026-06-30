Alya le confiesa toda la verdad a Cihan Deniz tras el terrible ataque de Sadakat

Alya se ha llevado a Cihan Deniz al cuarto dispuesta a calmarlo tras los gritos de la matriarca. "Yo nunca te he mentido, cielo", le ha asegurado. Con mucha paciencia, le ha recordado aquella conversación en la que le contó que Caroline no era su madre biológica.

El pequeño, demostrando una gran madurez, lo ha entendido enseguida y le ha preguntado si la mujer del salón era quien le había dado a luz. "Así es, es mi madre. Y eso significa que es tu abuela de verdad", le ha confesado. Sin embargo, el niño no ha podido evitar quedarse con una duda que le rondaba la cabeza: "¿Y por qué le ha dicho esas cosas la abuela?". Sin querer sembrar más odio, Cihan le ha pedido que no le haga caso y que no se lo tome a mal.

Mucho más tranquilo y con ganas de conocerla, el niño le ha propuesto ir a verla, pero Alya le ha pedido un poco de tiempo para que se acomode en su habitación. Muy emocionado, el pequeño se ha ido a su cuarto a pintar un dibujo mientras Cihan y Alya hablaban a solas.

“Siento mucho lo que ha dicho, por favor, no te lo tomes a mal", le ha suplicado Cihan. Por su parte, Alya le ha dejado claro que no es él quien debe pedir perdón, preguntándose: "¿Por qué ha tenido que decir esas cosas delante de mi hijo sin pensar en cómo le afectaría?".

Pero lo que más le duele a Alya no son las formas, sino que Sadakat tiene toda la razón al hablar del pasado de Fikriye: "Es una mala persona". ¿Podrán soportar la convivencia con ella en la mansión?

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