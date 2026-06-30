Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

En tierra lejana | 29 de junio

Alya le confiesa toda la verdad a Cihan Deniz tras el terrible ataque de Sadakat

Después del tenso momento vivido en el salón, la doctora se ha encerrado con su hijo en la habitación para explicarle con mucha delicadeza quién es realmente Fikriye.

Alya le confiesa toda la verdad a Cihan Deniz tras el terrible ataque de Sadakat

Publicidad

Desirée Castillo
Desirée Castillo
Publicado:

Alya se ha llevado a Cihan Deniz al cuarto dispuesta a calmarlo tras los gritos de la matriarca. "Yo nunca te he mentido, cielo", le ha asegurado. Con mucha paciencia, le ha recordado aquella conversación en la que le contó que Caroline no era su madre biológica.

El pequeño, demostrando una gran madurez, lo ha entendido enseguida y le ha preguntado si la mujer del salón era quien le había dado a luz. "Así es, es mi madre. Y eso significa que es tu abuela de verdad", le ha confesado. Sin embargo, el niño no ha podido evitar quedarse con una duda que le rondaba la cabeza: "¿Y por qué le ha dicho esas cosas la abuela?". Sin querer sembrar más odio, Cihan le ha pedido que no le haga caso y que no se lo tome a mal.

Mucho más tranquilo y con ganas de conocerla, el niño le ha propuesto ir a verla, pero Alya le ha pedido un poco de tiempo para que se acomode en su habitación. Muy emocionado, el pequeño se ha ido a su cuarto a pintar un dibujo mientras Cihan y Alya hablaban a solas.

“Siento mucho lo que ha dicho, por favor, no te lo tomes a mal", le ha suplicado Cihan. Por su parte, Alya le ha dejado claro que no es él quien debe pedir perdón, preguntándose: "¿Por qué ha tenido que decir esas cosas delante de mi hijo sin pensar en cómo le afectaría?".

Pero lo que más le duele a Alya no son las formas, sino que Sadakat tiene toda la razón al hablar del pasado de Fikriye: "Es una mala persona". ¿Podrán soportar la convivencia con ella en la mansión?

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

De la teoría de Alya en En tierra lejana a la ciencia: ¿de verdad bastan 5 segundos para enamorarse?

De la teoría de Alya en En tierra lejana a la ciencia: ¿de verdad bastan 5 segundos para enamorarse?

Antena 3 » Series » En tierra lejana

Publicidad

Series

Alya le confiesa toda la verdad a Cihan Deniz tras el terrible ataque de Sadakat

Alya le confiesa toda la verdad a Cihan Deniz tras el terrible ataque de Sadakat

Cihan Deniz se sale con la suya: obliga a Alya y Cihan a dormir juntos por primera vez

Cihan Deniz se sale con la suya: obliga a Alya y Cihan a dormir juntos por primera vez

Zerrin intenta matar a Demir y acaba con una pistola en la cabeza

Zerrin intenta matar a Demir y acaba con una pistola en la cabeza

"Yo quiero ser tu hijo": el emocionante momento en el que Cihan Deniz llama papá a Cihan
En tierra lejana | 29 de junio

"Yo quiero ser tu hijo": el emocionante momento en el que Cihan Deniz llama papá a Cihan

Cihan cumple su promesa a Alya tras salvar al niño: "Jamás permitiría que os pasara nada"
En tierra lejana | 29 de junio

Cihan cumple su promesa a Alya tras salvar al niño: "Jamás permitiría que os pasara nada"

Avance
Avance

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: los rumores sobre Begoña y Eduardo llegan a oídos de Gabriel

El empresario perderá el control contra su mujer y le dirá que para él ya ha perdido todo su respeto.

Capítulo 592 de Sueños de libertad; 29 de junio: Félix Cifuentes regresa a Toledo con la amenaza del traslado definitivo de la fábrica
Resumen

Capítulo 592 de Sueños de libertad; 29 de junio: Félix Cifuentes regresa a Toledo con la amenaza del traslado definitivo de la fábrica

El abogado de Brossard comunica a los De la Reina que la última palabra la tendrá Hugo, el hijo de Antoine Brossard.

“Con Bianca he hecho las cosas muy mal”: Fina confiesa a Digna que no ha cerrado del todo su etapa en Argentina

“Con Bianca he hecho las cosas muy mal”: Fina confiesa a Digna que no ha cerrado del todo su etapa en Argentina

Así describe Mireia Oriol a Ágata: "Es una chica muy autoexigente y perfeccionista"

Así describe Mireia Oriol a Ágata: "Es una chica muy autoexigente y perfeccionista"

“¡Si no aceptáis a Salva, no me aceptáis a mí!”: Mabel se enfrenta a sus padres y decide no acudir a la comida familiar

“¡Si no aceptáis a Salva, no me aceptáis a mí!”: Mabel se enfrenta a sus padres y decide no acudir a la comida familiar

Publicidad