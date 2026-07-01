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En tierra lejana | 30 de junio

"Quiero que me circunciden": Cihan Deniz da el paso tras una emotiva charla

El pequeño tenía miedo de la circuncisión, pero una charla con Cihan ha cambiado por completo su forma de verlo.

"Quiero que me circunciden": Cihan Deniz da el paso tras una emotiva charla

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Desirée Castillo
Desirée Castillo
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Cihan Deniz no estaba muy convencido de pasar por la circuncisión. Como cualquier niño, tenía dudas y, sobre todo, miedo a que le hicieran daño. Por eso ha aprovechado un momento a solas con Cihan para preguntarle todo lo que se le pasaba por la cabeza.

El pequeño ha querido saber si él también había pasado por lo mismo. Después ha seguido preguntando por Kaya, Sahin y el resto de los hombres de la familia. Cihan le ha explicado con paciencia que todos habían vivido ese momento cuando eran niños y que forma parte de una tradición muy importante para ellos.

La gran preocupación de Cihan Deniz era sufrir. Al escuchar sus dudas, Cihan ha intentado tranquilizarlo asegurándole que lo hará un médico de confianza y que no tiene nada que temer. "No te va a doler", le ha repetido varias veces.

Pero lo que realmente ha terminado de convencer al pequeño ha sido todo lo que vendrá después. Cihan le ha contado que tendrá una gran celebración, que podrá montar a caballo y que incluso Firfir estará allí acompañándolo en un día tan especial.

La idea de volver a ver a su querido pony ha cambiado por completo el ánimo del niño. Ilusionado, ha empezado a imaginar cómo será esa fiesta y ha aceptado con una sonrisa de oreja a oreja.

Finalmente, ha corrido a contárselo a Alya. "Mami, quiero que me circunciden", le ha dicho. La doctora, emocionada al verlo tan tranquilo y decidido, no ha podido evitar abrazarlo orgullosa. Su pequeño acababa de dar un paso importante para convertirse en todo un hombrecito.

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