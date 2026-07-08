En tierra lejana | 7 de julio
Cihan salva a Ugur en medio de un tiroteo con Demir: “te prometo que no te mataré”
El líder de los Albora ha aparecido justo cuando Ugur iba a confesar su secreto ante Demir.
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Ugur estaba siendo amenazado por Demir para que le confesara por qué estaba siendo perseguido por Cihan: “Yo no pierdo el tiempo con los puños te lo advierto. Te mataré directamente”. En ese mismo momento, Demir ha perdido la paciencia y le ha agarrado con violencia su mano lesionada.
Ugur, muy asustado por la situación, le ha prometido confesar el secreto. Cihan ha aparecido justo cuando Ugur había soltado únicamente la palabra “Boran”. Con un contundente disparo de Cihan se ha desatado el caos.
En medio del tiroteo de Kaya y Cihan contra los hombres de Demir, Ugur ha aprovechado para huir corriendo del lugar. Cihan que ha visto como huía, ha salido detrás de él junto con su hermano.
Al ver que le perseguían, Ugur le ha asegurado que “se irá al extranjero y no volverán a verle”. Manteniendo la calma, Cihan le ha prometido que “no le matará” y le ha propuesto irse con él. Demir que se encontraba detrás de él con sus hombres le ha pedido que se entregue.
Ante todo este caos que se ha formado, Ugur se ha visto entre la espada y la pared y ha decidido irse corriendo hacia la carretera. Tratando de huir un coche le ha atropellado dejando a todos con la boca abierta. ¿Conseguirá Ugur librarse de Demir y Cihan?
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