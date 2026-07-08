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En tierra lejana | 7 de julio

Nare no ha aguantado la presión de su familia y ha terminado disparándose a sí misma

La situación sentimental de Nare sigue siendo el tema que más problemas está provocando en los Albora.

Nare no ha aguantado la presión de su familia y ha terminado disparándose a sí misma

Nare no ha aguantado la presión de su familia y ha terminado disparándose a sí misma

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Ismael Jiménez
Publicado:

Sadakat se sigue mostrando partidaria de la relación entre Oskan y Nare. La matriarca culpa a Sahin de todo lo que está pasando la familia: “No te acerques a mi hija que todo esto es culpa tuya. ¡Largo!”. Su amor prohibido no deja que Sadakat se salga con la suya.

Oskan quería irse a casa con ella, pero Kaya se ha negado. Esto no le ha sentado bien al marido de Nare que ha tenido un encontronazo con él: “Es mi mujer. No te metas”.

Sahin no ha podido quedarse parado viendo la situación. El primo de Nare se ha abalanzado sobre Oskan y le ha dado una paliza frente a todos. Dispuesto a matarle, mientras le apuntaba con una pistola a la cabeza, Cihan ha llegado al lugar rápidamente para intentar calmar el ambiente: “Sahin vamos baja el arma, esto no lo arregla".

Finalmente, Nare no ha aguantado la presión del momento y le ha robado una pistola a uno de los hombres. Harta de la presión de su familia y de su situación sentimental, ha terminado disparándose a si misma en la barriga.

El conflicto de los Albora ha terminado con Nare herida por sí misma, Sahin perdonándole la vida a Oskan y la familia hundida en un completo caos. ¿Saldrá Nare de esta? ¿Qué va a pasará al final entre Sahin y Oskan?

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Antena 3 » Series » En tierra lejana

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