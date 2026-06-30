La petición de Cihan Deniz une por fin a Alya y Cihan durante una noche

Alya intenta dormir en otra habitación para que Cihan pase la noche a solas con el niño, pero Cihan Deniz insiste en que ambos permanezcan con él. Ante su insistencia, los dos terminan aceptando el deseo del pequeño.

Los tres acaban abrazados en la misma cama y el niño les desea buenas noches llamándolos mamá y papá. Un instante cargado de emoción que refleja el cambio en la relación de Alya y Cihan y abre una nueva etapa para la familia En tierra lejana.

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