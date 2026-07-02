El comentario de Cihan que cambia por completo lo que Alya piensa de él

Alya ha abierto su corazón como nunca y le ha confesado a Cihan lo doloroso que le resulta recordar su infancia. Le ha contado que, cuando tenía la edad de su hijo, adoraba a su madre y se dormía en sus brazos, pero que ahora la odia con todo su corazón.

Al verla tan afectada, Cihan ha intentado reconfortarla recordándole que ella misma le preguntó una vez si tenía algún recuerdo bonito de niño, y le ha puesto su ejemplo: "Me he convertido en un tirano por culpa de todo lo que he tenido que pasar". Con estas palabras, le ha sugerido que quizás las duras experiencias de Fikriye también la cambiaron a ella.

El comentario ha dejado a Alya dándole vueltas a la cabeza. Mirándolo con otros ojos, la doctora le ha reconocido que no cree que sea un tirano y, es más, le ha confesado algo que ha dejado a Cihan descolocado: "No creo que vayas a matar a Ugur".

Antes de dar por terminada la charla, Cihan se ha ofrecido a llevarla al hospital al enterarse de que le tocaba quedarse de guardia toda la noche. Ha sido en ese momento cuando el líder de los Albora ha sacado su lado más protector para tranquilizarla de una vez por todas: "Menos mal que he dejado encerrado a ese tío en la despensa. Ahora puedes ir con tranquilidad, no se te acercará".

Así, Cihan demuestra que está dispuesto a todo por proteger su paz, haciendo que Alya empiece a confiar de verdad en él. ¿Cambiará esto sus planes de huir?

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