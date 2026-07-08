Capítulo 599 de Sueños de libertad; 8 de julio: el miedo se apodera de Marta… ¡teme perder a Fina para siempre!

En el capítulo de hoy en Sueños de Libertad…

Gabriel ha querido poner fin a los rumores de su familia y ha amenazado a Don Agustín con cerrar la capilla si este no le ayuda a cambiar la opinión de la gente sobre los rumores de Begoña y Eduardo.

Por otro lado, Nieves se ha acercado a la cafetería para hablar con su hija. Después de haberla pillado la tarde anterior en un momento romántico con su novio, ha decidido hablar del tema con ella para calmar su preocupación; “¿Salva te respeta?”.

Mabel, después de la incómoda conversación con su madre, reflexiona con Claudia y le confiesa que cada vez está más segura de querer estar con Salva toda su vida.

Al final, Claudia ha reunido el valor para volver a la consulta de Miguel, con intenciones de invitarlo de nuevo a una cita. El doctor, con gran entusiasmo por la idea de ir al cine y ver una película de acción, ha aceptado… ¿saldrá bien esta vez?

El embarazo de Marisol y sus claras intenciones con Pablo hacen que Nieves dude y se preocupe por la situación. El miedo de que la joven pueda intentar cualquier cosa les ha llevado al matrimonio Salazar a la conclusión de que lo mejor es que su exsecretaria se vaya de Toledo… ¡y que Pablo no tenga relación con su hijo!

Mientras Begoña y Beatriz están con Juanito, Gabriel ha aparecido para contarle a su mujer la conversación que ha tenido con Don Agustín y el sermón que ha dado, con la intención de disipar los rumores, algo que Beatriz no ha visto con buenos ojos. ¡Se ha vuelto loca!

La niñera se ha enfrentado a Gabriel, pero él le ha dejado claro el lugar que ocupa en su vida… ¡y no es el de su mujer!

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