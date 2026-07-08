Ana Obregón recupera su tradicional posado veraniego y reivindica que el verano no entiende de edad

Ana Obregón presenta un nuevo posado veraniego realizado en un estudio con ambientación de playa, donde luce un bañador rojo y recupera una cita habitual del verano que se ha convertido en una de sus señas de identidad.

La actriz afronta este momento en una etapa especialmente positiva y defiende que las mujeres pueden seguir sintiéndose atractivas a cualquier edad, un mensaje que ya había adelantado antes de desvelar las imágenes según recoge el programa Y ahora Sonsoles.

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