Marisol confiesa a Pablo que está embarazada en Sueños de libertad

Marisol reaparece en la vida de Pablo y ambos mantienen una conversación marcada por los reproches sobre su pasado. Él le explica que fue sincero con Nieves y que, pese a las dificultades, esa situación terminó fortaleciendo su relación de pareja.

Antes de marcharse, Marisol desvela el verdadero motivo de su visita al asegurar que está embarazada de un hijo suyo. La confesión deja completamente sorprendido a Pablo, que ahora deberá afrontar una decisión que puede cambiar su futuro en Sueños de libertad.

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