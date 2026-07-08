Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Capítulo 599

Miguel pide a Tasio que debe cambiar a Paula de puesto de trabajo, ¡su salud está en riesgo!

La joven no quiere pedir el traslado y el doctor Salazar no puede dejar que su paciente empeore.

Miguel pide a Tasio que debe cambiar a Paula de puesto de trabajo, ¡su salud está en riesgo!

Miguel pide a Tasio que debe cambiar a Paula de puesto de trabajo, ¡su salud está en riesgo!

Publicidad

Ángela Rolo
Publicado:

La preocupación de Miguel por una de las empleadas de la fábrica le ha llevado a presentarse en el despacho de Tasio para explicarle la situación: la joven tiene problemas respiratorios por estar expuesta a los químicos del departamento de saponificación de la fábrica.

El hijo de Damián no parece entender por qué el doctor le hace la petición personalmente hasta que conoce el nombre de la paciente… Paula, a la cuál Tasio conoce demasiado bien.

Miguel no sabe el motivo por el que Paula no quiere pedir el traslado de puesto en la fábrica, pero no dejará de insistir hasta que su paciente este en un lugar donde pueda mejorar.

¿Ayudará Tasio a Paula cambiándola de puesto?... ¡No te lo pierdas en el siguiente episodio de Sueños de libertad para descubrirlo!

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Antena 3 » Series » Sueños de libertad

Publicidad

Series

Miguel pide a Tasio que debe cambiar a Paula de puesto de trabajo, ¡su salud está en riesgo!

Miguel pide a Tasio que debe cambiar a Paula de puesto de trabajo, ¡su salud está en riesgo!

Begoña, en shock… ¡descubre que Valentina y Andrés han roto su relación!

Begoña, en shock… ¡descubre que Valentina y Andrés han roto su relación!

Don Agustín se ve obligado a acallar los rumores sobre Begoña tras las amenazas de Gabriel

Don Agustín se ve obligado a acallar los rumores sobre Begoña tras las amenazas de Gabriel

"Es un poco peliculero, pero le encanta este oficio": Miguel Canalejo presenta a Jacobo
Compañero de Lola

"Es un poco peliculero, pero le encanta este oficio": Miguel Canalejo presenta a Jacobo

Fikriye le confiesa a Alya el crimen que marcó sus vidas: "Lo haría otra vez"
En tierra lejana | 6 de julio

Fikriye le confiesa a Alya el crimen que marcó sus vidas: "Lo haría otra vez"

Nare no ha aguantado la presión de su familia y ha terminado disparándose a sí misma
En tierra lejana | 7 de julio

Nare no ha aguantado la presión de su familia y ha terminado disparándose a sí misma

La situación sentimental de Nare sigue siendo el tema que más problemas está provocando en los Albora.

Sadakat humilla a Alya delante de su madre: “¿quién querría casarse con ella?”
En tierra lejana | 7 de julio

Sadakat humilla a Alya delante de su madre: “¿quién querría casarse con ella?”

La matriarca de los Albora le ha confesado a Fina que el matrimonio entre Cihan y Alya es una farsa.

Cihan salva a Ugur en medio de un tiroteo con Demir: “te prometo que no te mataré”

Cihan salva a Ugur en medio de un tiroteo con Demir: “te prometo que no te mataré”

Cihan y Kaya sorprenden a Nare quedando con Sahin a escondidas: “Nos hemos visto de casualidad”

Cihan y Kaya sorprenden a Nare quedando con Sahin a escondidas: “Nos hemos visto de casualidad”

¿Puede Zerrin perdonar a Demir? Un desmayo despierta su lado más humano

¿Puede Zerrin perdonar a Demir? Un desmayo despierta su lado más humano

Publicidad