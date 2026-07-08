Miguel pide a Tasio que debe cambiar a Paula de puesto de trabajo, ¡su salud está en riesgo!

La preocupación de Miguel por una de las empleadas de la fábrica le ha llevado a presentarse en el despacho de Tasio para explicarle la situación: la joven tiene problemas respiratorios por estar expuesta a los químicos del departamento de saponificación de la fábrica.

El hijo de Damián no parece entender por qué el doctor le hace la petición personalmente hasta que conoce el nombre de la paciente… Paula, a la cuál Tasio conoce demasiado bien.

Miguel no sabe el motivo por el que Paula no quiere pedir el traslado de puesto en la fábrica, pero no dejará de insistir hasta que su paciente este en un lugar donde pueda mejorar.

¿Ayudará Tasio a Paula cambiándola de puesto?... ¡No te lo pierdas en el siguiente episodio de Sueños de libertad para descubrirlo!

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