Pablo confiesa a Nieves que Marisol está embarazada en Sueños de libertad

Pablo reúne el valor para confesar a Nieves que Marisol ha regresado y le ha comunicado que está embarazada de él. La noticia sorprende a la enfermera, que enseguida comprende la gravedad de la situación.

Aunque Pablo intenta explicar que ha rechazado marcharse con Marisol, sus palabras no alivian el impacto de la confesión. Incapaz de asimilar lo ocurrido, Nieves le pide quedarse sola y abandona la conversación en Sueños de libertad.

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