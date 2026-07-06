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Capítulo 597 de Sueños de libertad; 6 de julio: Digna anima a Marta para que abra su corazón a Fina

Las recientes complicaciones entre Marta y Fina han llevado a la De la Reina a sincerarse con Digna: se siente muy perdida.

Capítulo 597 de Sueños de libertad; 6 de julio: Digna anima a Marta para que abra su corazón a Fina

Capítulo 597 de Sueños de libertad; 6 de julio: Digna anima a Marta para que abra su corazón a Fina

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Marta Jorge
Publicado:

En el capítulo de hoy de Sueños de libertad

Los rumores sobre Begoña y Eduardo siguen dando dolores de cabeza… Al menos, la pobre Julia ha tranquilizado a la enfermera y le ha explicado que las mentiras no le afectan porque sabe que ella no hizo nada malo.

Por su parte, Begoña ha conseguido quitarle a Damián la idea de despedir a Eduardo de la cabeza. El De la Reina ha hablado con él para que no vuelva a acercarse a Begoña. Eduardo ha aceptado. ¡Por lo menos no le ha despedido!

Mientras tanto, Beatriz sigue empeñada en formar una familia con Gabriel y Juanito, así que, seguramente seguirá haciendo cualquier cosa para complicarle la vida a Begoña y terminar convenciendo a Gabriel.

En otro orden de cosas, las relaciones amorosas siguen con sus complicaciones… Cuando mejor estaban Pablo y Nieves, Marisol ha aparecido con una noticia que puede poner patas arriba a su matrimonio. ¡Está embarazada de Pablo! ¿Qué va a hacer el Salazar ahora?

Mientras, en el dispensario, ha tenido lugar un encuentro bastante incómodo entre Miguel y Claudia, después de su última cita, el doctor está paralizado y se ha negado a hacer un nuevo plan con la dependienta.

Además, después de todos los problemas que han tenido últimamente, Marta ha reconocido que ¡se siente muy perdida! Y Digna lo tiene claro, lo mejor que puede hacer es ser sincera con Fina. ¿Conseguirá la De la Reina abrir su corazón?

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