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SUEÑOS DE LIBERTAD
Claudia da un paso al frente y propone a Miguel una nueva cita
El amor y las segundas oportunidades se abren camino en el avance del próximo capítulo de la exitosa serie diaria de Antena 3.
El panorama sentimental en la colonia sigue dejando momentos de gran ternura y expectación. Tras los últimos vaivenes y malentendidos que habían distanciado a los jóvenes, las aguas parecen volver a su cauce. Según revelan los nuevos adelantos de Sueños de libertad, Claudia ha decidido dejar atrás las dudas y le propone a Miguel tener una nueva cita, dispuesta a ver hacia dónde les puede llevar su innegable conexión.
Este acercamiento promete dar mucho de qué hablar en las próximas entregas. Mientras Miguel recibe la propuesta con ilusión y una gran dosis de sorpresa, Claudia intentará mantener la calma y seguir los dictados de su corazón, ajena a los comentarios y a las presiones del entorno de la fábrica. ¿Será este el encuentro definitivo que consolide su relación o surgirá un nuevo obstáculo que empañe sus planes de futuro?
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