Don Agustín se ve obligado a acallar los rumores sobre Begoña tras las amenazas de Gabriel

Los rumores sobre la infidelidad de Begoña con Eduardo cada vez se están expandiendo más y la enfermera está al límite.

Gabriel decide tomar cartas sobre al asunto y va a hablar con Don Agustín. Le exige que realice una homilía en la próxima misa para acallar todos esos rumores.

El sacerdote al principio pone pegas, pero acaba accediendo tras las amenazas de Gabriel: si no lo hace, hablará con los franceses para cerrar su capilla. Y le pide que lo haga ese mismo día.

Don Agustín da la homilía dejando a todos los presentes sin palabras. Hasta Gabriel esta muy sorprendido. ¡Parece que ha tenido el efecto esperado! ¿Dejará Begoña de estar señalada?

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