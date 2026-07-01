“Tengo miedo a que la eches de menos”: Marta se rompe ante Fina y admite que ocultó la llamada de Bianca porque se siente insegura

El peor de los temores de Marta se ha hecho realidad… ¡Fina ha descubierto que Bianca llamó a la casa familiar y que, lejos de ayudarle a contactar con ella, Marta ha decidido ocultárselo!

La fotógrafa ha entrado enfurecida en el despacho de la hija de Damián y no ha dudado en reprocharle esta jugarreta que ha desatado una triste disputa entre la pareja: “¿Qué te estás pasando, no te puedes poner ni un minuto en su piel?”, le ha reprochado la hija de Isidro.

Por su parte, Marta se ha disculpado con su pareja, aunque ha restado importancia al asunto, algo que no ha hecho nada de gracia a Fina: “Me enamoré de una mujer que no me hubiera ocultado esta llamada”.

Estas palabras han roto por completo a la De la Reina, que ha terminado confesando que se siente insegura ante Bianca: “Tengo miedo a que la eches de menos”.

Estas declaraciones han dejado sin palabras a la fotógrafa, que ha confesado que no sabe qué hacer al respecto y se ha marchado del despacho, dejando a Marta si consuelo. ¿Podrán las #Mafin reconciliarse tras esta grave discusión?

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