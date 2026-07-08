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"Es un poco peliculero, pero le encanta este oficio": Miguel Canalejo presenta a Jacobo

El gallego da vida a uno de los integrantes del brillante equipo de la inspectora Castro en la nueva serie que llegará a atresplayer este domingo 12 de julio.

"Es un poco peliculero, pero le encanta este oficio": Miguel Canalejo presenta a Jacobo

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Patri Bea
Patri Bea
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Este domingo por fin podremos disfrutar del primer capítulo de Ágata y Lola en atresplayer, un nuevo procedimental protagonizado por Eva Martín y Mireia Oriol que se ha rodado íntegramente en Vigo y alrededores.

Jacobo es uno de los personajes que conoceremos en el primer capítulo, uno de los miembros de la brigada que dirige Lola, al que siempre le gusta relacionarse con la gente y estar al tanto de todo.

Miguel Canalejo, el actor que lo interpreta nos adelante que Jacobo: "A veces es un poco peliculero, pero es porque le apasiona este oficio": ¡Descubre más sobre este personaje dándole al play al vídeo de arriba!

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