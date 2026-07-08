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Capítulo 599

Beatriz pierde el control y le echa en cara a Gabriel que solo se preocupe por Begoña: “Tu familia soy yo”

La niñera no puede más y le dice a su marido que está harta de que la trate como si fuese su amante.

Beatriz pierde el control y le echa en cara a Gabriel que solo se preocupe por Begoña: “Tu familia soy yo”

Beatriz pierde el control y le echa en cara a Gabriel que solo se preocupe por Begoña: “Tu familia soy yo”

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Gabriel ha amenazado con Don Agustín: si no acaba con los rumores que circulan sobre la infidelidad de Begoña le cerrará la capilla de la fábrica.

El director lo ha hecho para proteger a su familia, pero a Beatriz no le ha gustado nada. Está harta de que siempre piense solo en la enfermera y se lo ha echado en cara.

“Tu familia soy yo. Ya lo era antes que ella”, le ha gritado Beatriz diciéndole que ha renunciado a todo para estar con él y que está harta de ser como si fuese su amante cuando es su mujer.

“Vas a ser un desgraciado toda la vida. Begoña no te quiere”, le ha dicho muy enfadada Beatriz, pero Gabriel le ha hecho frente: “Si quieres estar en mi vida, ya sabes el lugar que tienes que ocupar”.

Gabriel ha ido más allá y le ha respondido a Beatriz que nunca va a permitir que le critique a él o a Begoña porque siempre la va a proteger al ser la madre de su hijo. ¿Qué pasará ahora?

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Antena 3 » Series » Sueños de libertad

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