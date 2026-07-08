Los concursantes de Tu cara me suena eligen su mejor imitación antes de la semifinal

A pocos días de la segunda semifinal, los concursantes hacen balance de su paso por Tu cara me suena 13 y eligen la actuación que consideran más especial entre todas las que han interpretado sobre el escenario.

Martín Savi destaca su imitación de Madonna con una canción dedicada a su tierra, mientras que María Parrado se queda con su actuación como Rosalía, una interpretación con la que logró su segunda victoria en esta edición del programa.

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