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TU CARA ME SUENA
Los concursantes de Tu cara me suena eligen su mejor imitación antes de la semifinal
La recta final de Tu cara me suena 13 invita a los participantes a recordar la imitación que más han disfrutado, con actuaciones que han dejado huella durante el concurso.
A pocos días de la segunda semifinal, los concursantes hacen balance de su paso por Tu cara me suena 13 y eligen la actuación que consideran más especial entre todas las que han interpretado sobre el escenario.
Martín Savi destaca su imitación de Madonna con una canción dedicada a su tierra, mientras que María Parrado se queda con su actuación como Rosalía, una interpretación con la que logró su segunda victoria en esta edición del programa.
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