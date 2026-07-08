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Los concursantes de Tu cara me suena 13 hacen balance: ¿con cuál de sus imitaciones se quedan?

TU CARA ME SUENA

Los concursantes de Tu cara me suena eligen su mejor imitación antes de la semifinal

La recta final de Tu cara me suena 13 invita a los participantes a recordar la imitación que más han disfrutado, con actuaciones que han dejado huella durante el concurso.

A pocos días de la segunda semifinal, los concursantes hacen balance de su paso por Tu cara me suena 13 y eligen la actuación que consideran más especial entre todas las que han interpretado sobre el escenario.

Martín Savi destaca su imitación de Madonna con una canción dedicada a su tierra, mientras que María Parrado se queda con su actuación como Rosalía, una interpretación con la que logró su segunda victoria en esta edición del programa.

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