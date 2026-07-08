Fikriye le confiesa a Alya el crimen que marcó sus vidas: "Lo haría otra vez"

La llegada de Fikriye a Mardin no ha dejado de remover heridas del pasado, pero esta vez la madre de Alya ha decidido no ocultar nada más.

En una conversación cargada de emoción, Fikriye le ha contado a su hija toda la verdad sobre el crimen que cambió sus vidas para siempre. Alya ya sabía parte de la historia, pero nunca había escuchado de boca de su madre todo lo que ocurrió después.

Fikriye le ha recordado que, tras matar al hombre que intentó hacer daño a Alya, ocultó el cadáver durante un tiempo antes de entregarse a las autoridades. También le ha confesado que el dinero que recibió de Caroline no fue para ella.

Según ha explicado, aquel hombre estaba casado y tenía varios hijos. Por eso decidió entregar el dinero a su familia antes de entrar en prisión. "No quería dejarlos sin nada", le ha confesado.

La mujer también ha recordado los años que pasó en la cárcel y por qué jamás permitió que Alya regresara junto a ella. Sabía que no podía ofrecerle la vida que merecía mientras estuviera entre rejas.

Sin embargo, lo más duro ha llegado al final. Lejos de mostrar arrepentimiento, Fikriye ha dejado claro que nunca se ha arrepentido de lo que hizo. Mirando a su hija, le ha confesado que volvería a hacerlo si fuera necesario. "No podía darte una buena vida. Pero también podía matar a quien te tocara y no me arrepiento. Lo haría otra vez, sin dudarlo", le ha dicho.

Ahora que Alya lo sabe todo, ¿será suficiente para curar las heridas del pasado y recuperar la relación con su madre antes de que sea demasiado tarde?

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