Capítulo 596 de Sueños de libertad; 3 de julio: Pablo empieza a ver con buenos ojos a Salva

En el capítulo de hoy de Sueños de libertad…

¡Eduardo ha recibido la peor de las noticias! Damián le ha comunicado al chófer el fallecimiento de su hermano Federico, lo que le ha dejado sin consuelo. ¡Seguimos en shock!

Además, Begoña se ha llevado un buen susto cuando se ha encontrado a Julia… ¡con un golpe en la cara! Y es que, la pequeña se ha peleado con un compañero de clase que ha llamado “cualquiera” a su madre. Los rumores de la enfermera no cesan, ¿podrá hacer algo para frenarlos?

Mientras, Claudia ha confesado estar llena de dudas con Miguel. La encargada de la tienda le ha confesado a Manuela que cuando está con el médico siente mariposas y la gobernanta le ha dejado claro que… ¡está enamorada! ¿Volveremos a ver una segunda cita entre los jóvenes?

En otro orden de cosas, Salva ha sido el protagonista de la comida familiar de los Salazar. El cantinero les ha confesado que había pedido un préstamo para montar una taberna en el centro de Toledo, pero no se lo han concedido por su pasado en la cárcel. ¡Pobre Salva! ¿Estará dispuesto a pedir ayudar a Pablo para cumplir su sueño!

Finalmente, Los De la Reina han recibido la noticia del despido de Félix Cifuentes. El abogado de Brossard se ha marchado decepcionado de Toledo, no sin antes tener una última conversación con Cloe. ¿Volveremos a verle en un futuro?

¡No te pierdas los mejores momentos de Sueños de libertad en la web de Antena 3 y adelántate a su emisión con atresplayer!

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas