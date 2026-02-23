Beatriz chantajea a Gabriel a cambio de su silencio: “¿Tu mujer sabe que, cuando te casaste con ella, tú ya estabas casado conmigo?”

El destino ha querido que Gabriel y Beatriz, su mujer, se hayan reencontrado. El testamento de Delia, la madre de Gabriel, ha sido la excusa perfecta para que el matrimonio haya vuelto a verse las caras y hayan protagonizado una tensa conversación repleta de reproches.

Tras este primer encuentro, Beatriz llama a Gabriel. Ha descubierto que él ha vuelto a casarse y que ha tenido un hijo con Begoña y… ¡piensa vengarse!

Llena de rabia, le echa en cara que la abandonase y que haya rehecho su vida cuando estaba casado con ella: “Conmigo no se juega, Gabriel”.

El empresario le dice que nadie la creerá, pero ella tiene un as guardado bajo la maga: guarda el certificado de matrimonio de cuando se casaron en México y está dispuesta a contárselo todo a Begoña y a denunciarlo ante las autoridades.

Él iría a la cárcel y Begoña sería una madre soltera porque su hijo sería ilegítimo y el matrimonio con ella se anularía.

¡Gabriel se queda en shock! Le pide qué es lo que quiere a cambio de su silencio. Beatriz lo tiene claro: quiero dinero y muy pronto le dará más instrucciones. ¿Cederá Gabriel a su chantaje?