Resumen

Capítulo 504 de Sueños de libertad; 23 de febrero: Salva aconseja a Mabel que se vaya a vivir a la colonia

El cantinero está encantado con su nueva camarera y le recomienda mudarse junto a todos en la colonia.

Capítulo 504 de Sueños de libertad; 23 de febrero: Salva aconseja a Mabel que se vaya a vivir a la colonia

En el último capítulo de Sueños de libertad

Salva poco a poco se va haciendo con la cantina. Pese a la complejidad del comienzo, el cantinero ha logrado encauzar su negocio y junto a la ayuda de Mabel, la clientela está encantada. La relación entre Mabel y Salva se está volviendo cada vez más estrecha y el cocinero le ha propuesto que se mude a la colonia.

Mabel ha recibido de buen agrado el consejo de Salva ya que la situación junto a su madre en su casa se está volviendo insostenible. Nieves no confía en su hija y no le apoya en su nuevo trabajo como camarera.

Por otro lado, Claudia ha visto la complicidad entre Salva y Mabel y se ha llevado un buen disgusto ya que ella estaba haciéndose ilusiones con el cantinero.

Damián y Digna siguen en su disputa por el préstamo que le ha ofrecido la Merino para sacar adelante su nuevo negocio. El patriarca sigue sin dar su brazo a torcer pese a la insistencia de Digna.

Por su parte, Cloe está viviendo un mal momento por los continúos ataques de Gabriel. El director de la fábrica sabe de su relación con Marta y le está presionando con confesarlo todo a Francia. El apoyo de su amiga Valentina ha sido fundamental para enfrentarse a la injusticia y la manipulación de Gabriel.

Gabriel también está viviendo otro chantaje, el director va a tener que pagar mucho dinero a Beatriz, a cambio de su silencio. Su mujer anterior está dispuesta a desbaratar toda su vida con tal de obtener venganza.

Por último, Miguel está teniendo ciertos problemas para hacerse con sus pacientes. El carácter distante del doctor ha levantado algunas asperezas, por lo que Luz ha decidido echarle una mano.

No te pierdas todo lo que ha pasado en el capítulo de hoy de Sueños de libertad y adelántate a las próximos episodios en Atresplayer.

