Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Gabriel amenaza con desvelar el secreto de Marta y Cloe

Gabriel y Cloe tendrán un gran enfrentamiento. Y el director no dudará en amenazar a la francesa, “puedo denunciarte a ti y a la depravada de tu novia”.

Nieves seguirá muy preocupada por la presencia de Marisol en la colonia. ¡Teme que Miguel se desconcentre! Y es que el chico de los Salazar ha sufrido mucho por desamor por ella.

Claudia y Carmen despedirán a la doctora Borrel. ¡Luz se va a empezar una nueva vida junto a Luis en Barcelona! Y además le comentarán que no ven con demasiados buenos ojos al nuevo médico.

Por otra parte, Pablo volverá a recordarle a Marisol que su presencia en Toledo le hace daño. ¿Estará Nieves un paso más cerca de descubrir su affair?

Y… ¡Begoña le contará a Luz que Andrés le propuso que volvieran a ser amantes! ¿Aceptará la enfermera?

Por último, Beatriz amenazará a Gabriel ahora que sabe sobre su matrimonio con Begoña. ¿Qué tan peligrosa podrá ser su mujer para Gabriel?

