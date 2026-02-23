Alya se juega el futuro de su hijo, ¿se doblegará ante Sadakat?: esta noche, nuevo capítulo en En tierra lejana

La guerra en Mardin no tiene tregua. Tras el entierro de Boran, la matriarca de los Albora ha decidido mover ficha con una propuesta que parece sacada de otra época. Sadakat es clara y directa: si Alya quiere recuperar a su hijo, tiene que pasar por el altar con Cihan. "Aquí el chiste eres tú. Todavía no entiendes que estás en la tierra de los Albora", le dice con desprecio.

Alya no puede creer lo que está escuchando. Para ella, una mujer moderna que viene de Canadá, todo esto es una locura "absurda y ridícula". No entiende cómo, después de acusarla de la muerte de su marido, ahora pretenden que se case con su cuñado.

Pero Sadakat no bromea y le hace la amenaza más cruel que una madre puede escuchar: puede marcharse cuando quiera, pero lo hará sola. "O te quedas o te vas", grita la matriarca, dejando claro que el pequeño Cihan Deniz no va a salir de esa mansión bajo ningún concepto.

A pesar de que Alya intenta plantar cara y asegura que no se va a doblegar ante ideas de "otro siglo", la realidad es mucho más dura. La joven ginecóloga se siente acorralada en un mundo de sombras y pistolas donde su única salida podría ser, precisamente, aceptar ese matrimonio que tanto odia. ¿Será capaz de sacrificar su libertad por no perder a su hijo para siempre?

No te pierdas este impactante capítulo, hoy a las 23:00h en Antena 3. Y al terminar, quédate con nosotros para disfrutar de los últimos capítulos de Renacer. ¡También disponible en atresplayer!