Avance

Alya se juega el futuro de su hijo, ¿se doblegará ante Sadakat?: esta noche, nuevo capítulo en En tierra lejana

¡La tensión estalla en Mardin! Esta noche a las 23:00h, no te pierdas un capítulo de infarto en Antena 3. ¿Será Alya capaz de ceder ante las tradiciones de los Albora por amor a su hijo?

Alya y Sadakat

La guerra en Mardin no tiene tregua. Tras el entierro de Boran, la matriarca de los Albora ha decidido mover ficha con una propuesta que parece sacada de otra época. Sadakat es clara y directa: si Alya quiere recuperar a su hijo, tiene que pasar por el altar con Cihan. "Aquí el chiste eres tú. Todavía no entiendes que estás en la tierra de los Albora", le dice con desprecio.

Alya no puede creer lo que está escuchando. Para ella, una mujer moderna que viene de Canadá, todo esto es una locura "absurda y ridícula". No entiende cómo, después de acusarla de la muerte de su marido, ahora pretenden que se case con su cuñado.

Pero Sadakat no bromea y le hace la amenaza más cruel que una madre puede escuchar: puede marcharse cuando quiera, pero lo hará sola. "O te quedas o te vas", grita la matriarca, dejando claro que el pequeño Cihan Deniz no va a salir de esa mansión bajo ningún concepto.

A pesar de que Alya intenta plantar cara y asegura que no se va a doblegar ante ideas de "otro siglo", la realidad es mucho más dura. La joven ginecóloga se siente acorralada en un mundo de sombras y pistolas donde su única salida podría ser, precisamente, aceptar ese matrimonio que tanto odia. ¿Será capaz de sacrificar su libertad por no perder a su hijo para siempre?

No te pierdas este impactante capítulo, hoy a las 23:00h en Antena 3. Y al terminar, quédate con nosotros para disfrutar de los últimos capítulos de Renacer. ¡También disponible en atresplayer!

Series

¿Una señal del destino?: el desmayo de Memo une a Seyran y Ferit en su lugar más especial

¡Una nueva enemiga! La madre de Sinan, dispuesta a todo para separarlo de Seyran

Capítulo 75

Ferit vuelve a caer en sus demonios y Diyar lo rescata en el momento más triste

Capítulo 75

“Tu sitio ya no está aquí”: Kazim echa a Ferit de la boda y le recuerda que su historia con Seyran terminó

Capítulo 75

Seyran y Ferit reviven su boda mientras ven a Suna y Abidin triunfar en el altar

¿Se puede olvidar un amor así? En la boda, Seyran y Ferit han compartido miradas cargadas de nostalgia. Escuchar los votos de los novios les ha hecho revivir su segunda boda.

Capítulo 75

¡El guiño más cómplice! Seyran le recuerda a Ferit quién es para que no se rinda

¡Vuelve la conexión entre ellos! Ferit confiesa que no puede diseñar y Seyran sale al rescate, recordándole que es capaz de lograr cualquier cosa que se proponga.

Avance semanal de Sueños de libertad: Beatriz, decidida a arruinar la vida de Gabriel, conocerá a Begoña

“Me late el corazón cuando veo a Ferit”: el ataque de nervios de Seyran tras su reencuentro, esta noche en Una nueva vida

