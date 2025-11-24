Begoña y Gabriel se casan en una íntima ceremonia sin que Andrés pueda hacer nada por impedirlo

Begoña le pidió a Gabriel adelantar su boda para evitar que Andrés sigue intentando romper su relación entre ella y el abogado.

De un día para otro la pareja se preparara para convertirse en marido y mujer en una boda íntima y casi sin invitados. Cuando está a punto de comenzar, Luis le cuenta a su primo lo que Begoña está a punto de hacer y Andrés pierde totalmente el control. ¡Tiene que impedirlo cómo sea!

Andrés conduce a toda velocidad y a contrarreloj. ¿Su misión? Impedir la boda de su primo y Begoña, de quien sigue profundamente enamorado.

Sin embargo, no llega a tiempo. Begoña y Gabriel se casan con Tasio y Luz como testigos y atenta mirada de la pequeña Julia, quién es la encargada de darles las alianzas.

Luz llora en silencio emocionada viendo como se casa su gran amiga. Andrés mientras tanto contempla bajo la lluvia como Gabriel y Begoña se besan tras convertirse en marido y mujer.

Hace frío, pero más frío siente por dentro. Y es que no ha podido impedir la boda de la mujer que ama y eso es algo que nunca podrá perdonárselo. ¿Qué pasará ahora?