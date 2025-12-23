Andrés, convencido de que Gabriel podría estar detrás de la muerte de su madre: “Delia suponía una amenaza para él”

Luis le ha dicho a Andrés que le cuente lo que le pasa… ¡se le nota! “Son muchas cosas. El comportamiento de Gabriel en el cumpleaños, su repentino viaje, la muerte de Delia…”. Así el joven De la Reina ha confesado que cree que Gabriel tuvo algo que ver en la muerte de su madre.

Ante esta afirmación tan fuerte, Luis ha replicado “pero si estaba de camino a Madrid cuando eso ocurrió”. Andrés ha continuado explicando que, a su parecer, Delia significaba una amenaza para Gabriel, “podía contarnos como era en realidad”.

Pero Luis ha tratado de advertirle… ¡está dejando volar demasiado su imaginación! Y es que no tiene ninguna prueba en la que fundamentar sus teorías. Además Luis le ha recordado que Luz certificó que el fallecimiento había sido por una crisis respiratoria.

Pero Gabriel ha seguido insistiendo “ósea que no te extraña su comportamiento y esas prisas por irse a París”. Aunque Andrés ha continuado sembrando la duda, Luis sigue convencido de que Gabriel sería incapaz de matar a su madre a pesar de que sea como ambos saben.

Andrés ha acabado confesándole su mayor preocupación, “precisamente porque está casado con Begoña tengo que ir dos pasos por delante”. Y también por Julia. Sobre ambas ha expresado, “no me perdonaría jamás que les pasase algo”. ¿Conseguirá averiguar el joven de La Reina los motivos del precipitado viaje de Gabriel a París?